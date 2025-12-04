S Realom je osvojio šest trofeja La Lige i pet trofeja Lige prvaka, a za "kraljevski klub" odigrao je ukupno 546 utakmica i zabio 38 golova, uz 104 asistencije
Marcelo: Uvijek sam bio malo bucmast. Nikao nisam imao mišiće poput Cristiana Ronalda
Legendarni Marcelo jedan je od najboljih lijevih bekova u povijesti nogometa, a najbolje dane karijere proveo je u Real Madridu za kojeg je igrao od 2007. do 2022. Sada je priznao da nije uvijek bio u top formi.
- Uvijek sam bio malo bucmast. Nikad u životu nisam imao mišiće kao Cristiano - rekao je u podcastu uz smijeh.
- Kad stvari krenu po zlu, kažu da je to zato što sam pretežak; to je bilo normalno.
Legendarni Brazilac jedan je od najomiljenijih igrača posljednjih 15-ak godina, a otkrio je i kakva je "neugodna" pitanja dobivao od sina.
- Jednom me sin pitao: 'Tata, zašto si bucmast na snimkama finala Lige prvaka?'
- Rekao sam mu da je taj bucmasti tip uvijek igrao s istim tijelom, osvajao naslove, igrao u finalima i bio odlučujući faktor - dodao je Marcelo uz smijeh.
S Realom je osvojio šest trofeja La Lige i pet trofeja Lige prvaka, a za "kraljevski klub" odigrao je ukupno 546 utakmica i zabio 38 golova, uz 104 asistencije.
