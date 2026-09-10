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Marin Šipić zabio osam golova, a njegov klub bio blizu čuda...

Piše Jakov Drobnjak,
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Marin Šipić zabio osam golova, a njegov klub bio blizu čuda...
Varaždin: Hrvatska i Švedska odigrale prijateljsku utakmicu u Varaždinu | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
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Šipić zabio osam golova, ali Kriens-Luzern je u debiju Lige prvaka ostao kratkih rukava! Kielce se jedva izvukao i slavio 30-29

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Marin Šipić (30) sjajno je otvorio novu sezonu rukometne Lige prvaka. Hrvatski reprezentativac zabio je osam golova, ali njegov Kriens-Luzern ipak je ostao bez velikog iznenađenja na gostovanju kod Kielcea. Poljski velikan, europski prvak iz 2016., slavio je s tijesnih 30-29.

Kielce je na poluvremenu imalo četiri gola prednosti (19-15), no švicarski prvak nakon odmora potpuno se vratio u utakmicu. Već u 35. minuti Kriens je smanjio na 20-19, kasnije stigao i na 27-26, a i nakon novog bijega domaćina na tri razlike nije odustajao. Gosti su do posljednjih trenutaka prijetili senzacijom, no Kielce je ipak sačuvao minimalnu prednost.

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Kriens-Luzern prošle je sezone prvi put osvojio naslov prvaka Švicarske, nakon što je u finalu svladao Kadetten Schaffhausen. Time je izborio i povijesni, prvi nastup u Ligi prvaka.

Momčad sada vodi legendarni švicarski rukometaš Andy Schmid, dok je Šipić jedan od njezinih najvažnijih igrača. Razlika u europskom iskustvu bila je golema. Kielce igra čak 24. sezonu u Ligi prvaka, dok je Kriens protiv Poljaka upisao svoj debitantski nastup.
 

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