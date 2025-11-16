Obavijesti

KUP HRVATSKE

Marinić-Kragić vratio se nakon šest mjeseci. Mladost nije dopustila senzaciju na Savi

Piše HINA,
Marinić-Kragić vratio se nakon šest mjeseci. Mladost nije dopustila senzaciju na Savi
Finale Kupa Hrvatske u vaterpolu za muške, VK Jug AO - VK Jadran | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Sjajna vijest za jadranaše, ali i hrvatsku reprezentaciju dva mjeseca uoči Europskog prvenstva, jasno, posegne li izbornik Tucak za jednim od najiskusnijih reprezentativaca

Nakon dubrovačkog Juga AO na završni turnir kupa Hrvatske plasirali su se vaterpolisti splitskog Jadrana, zagrebačke Mladosti i šibenskog Solarisa. Upravo će Solaris biti domaćin završnom turniru koji se održava od 27. do 29. studenoga.

Tek male probleme na putu do završnog turnira osjetili su igrači Mladosti, koji su na domaćem plivalištu u uzvratu svladali Primorje EB 19-11 (5-3, 4-4, 6-3, 4-1). Prva utakmica u Rijeci završila je bez pobjednika 17-17. Četiri gola za Mladost je dao Konstantin Harkov, a tri Andrija Bašić. Na drugoj strani tri gola je dao Lukaš Seman.

JADRAN TONE I DALJE Polovičan uspjeh u Ligi prvaka: Mladost slavila, poraz Jadrana
Polovičan uspjeh u Ligi prvaka: Mladost slavila, poraz Jadrana

Šibenski Solaris izgubio je u Zagrebu od Medveščaka 15-16 (4-2, 4-4, 4-4, 3-6), ali je na uzvrat došao s visokom prednošću iz prvog ogleda od 20-11. Odličnu je utakmicu za Medveščak odradio Jakov Škiljić koji je dao šest golova, dok su po tri gola dali Lovre Miloš i Jan Bušić. U redovima Šibenčana Roko Pelicarić je postigao šest golova, a Niko Ćubranić i Toni Šparada po dva.

U splitskom derbiju Jadran je jednostavno nadjačao Mornar. Nakon slavlja 14-6 u prvom ogledu, u uzvratu je Jadran bio bolji s 15-9 (3-2, 3-4, 4-0, 5-3), uz tri gola Matkovića i Fatovića. Sve očekivano, ali uz jednu puno važniju vijest. Nakon gotovo šest mjeseci i operacije ramena u bazen se vratio Jerko Marinić-Kragić. Sjajna vijest za jadranaše, ali i hrvatsku reprezentaciju dva mjeseca uoči Europskog prvenstva, jasno, posegne li izbornik Tucak za jednim od najiskusnijih reprezentativaca.

Hrvatski vaterpolski kup, četvrtfinale, uzvrati:

Mornar - Jadran Split 9-15 (prva utakmica 6-14)

Mladost - Primorje EB 19-11 (17-17)

Medveščak -Solaris 16-15 (11-20)

