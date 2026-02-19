Obavijesti

VRIJEDNO PRIZNANJE

Mario Hezonja dobio nagradu španjolskog časopisa. Evo koju

Piše HINA,
Foto: Dusan Milenkovic

Real Madrid, sa 18 pobjeda i dva poraza, u srijedu je otputovao u Valenciju gdje se krajem tjedna igra završnica španjolskog Kupa kralja

Hrvatski košarkaški reprezentativac Mario Hezonja primio je u Madridu nagradu časopisa "Gigantes del Basket“ za doprinos u lanjskom osvajanju španjolskog prvenstva s Real Madridom.

"Gigantes del Basket“ (Košarkaški divovi) je 38. put dodijelio svoje nagrade najistaknutijim igračima i momčadima u Španjolskoj. Hrvatski 30-godišnji igrač primio je priznanje "Div Lige Endese“, španjolske lige u kojoj je Real Madrid vodeći na tablici.

- Na vrlo dobroj smo razini, a iz tjedna u tjedan pokazujemo da idemo prema naprijed - izjavio je Hezonja za klupsku internetsku stranicu.

Beograd: Utakmica 6. kola Turkish Airlines Eurolige između BC Maccabi Rapyd i BC Real Madrid
Beograd: Utakmica 6. kola Turkish Airlines Eurolige između BC Maccabi Rapyd i BC Real Madrid | Foto: Dusan Milenkovic/ATA Images/PIXSELL

Real Madrid, sa 18 pobjeda i dva poraza, u srijedu je otputovao u Valenciju gdje se krajem tjedna igra završnica španjolskog Kupa kralja.

- Svaka momčad na koju naiđete ovdje je vrlo zahtjevna. Ovdje su najbolji - rekao je Hezonja koji je bio proglašen najboljim igračem španjolske lige u mjesecu siječnju.

Real Madrid će u četvrtfinalu Kupa igrati s Unicajom iz Malage koju je prije četiri dana pobijedio u prvenstvu s 96-92. Na turniru se natječu još Valencia, Joventut, Barcelona, UCAM Murcia, Baskonia i Tenerife.

Real Madrid se nada osvajanju 30. Kupa u svojoj povijesti, nakon što je lani izgubio u finalu od Unicaje.

- Mi koji smo ovdje već dugo znamo kako to izgleda u najvećem klubu u Europi - rekao je Hezonja i dodao:

- Svatko ima svoju ulogu i mora doprinositi timu. Na tome gradimo pobjede.

