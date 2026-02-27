Mario Hezonja: Nismo ovdje da slušamo sr***. Moramo dalje

Real Madrid se vratio u Movistar Arenu nakon poraza od Baskonije u finalu Kupa kralja i pobijedio Bayern 93-70 u 29. kolu Eurolige, ali domaći navijači zvižducima su dočekali trenera Sergija Scariola. U njegovu je obranu stao Mario Hezonja, prenosi Cadena SER.

- Nismo ovdje da slušamo ta sr***. Svi moraju biti uz momčad. Mi dajemo svoj maksimum za Real Madrid. Ako se ne osjećaš tako ili to ne želiš, onda nemoj ni dolaziti na utakmicu i to je to - rekao je Hrvat pa opisao kakva je bila atmosfera u svlačionici nakon poraza od Baskonije.

- Bili smo totalno sj*****, ali kao profesionalci moramo dići glavu i ići dalje. Imali smo nekoliko dana da sve to prođemo i jako sam ponosan na to kako su moji suigrači danas izašli na teren.

Foto: Dusan Milenkovic

Hezonja je protiv Bayerna briljirao sa 16 poena, ali nakon poraza u finalu ostao je gorak okus u gostima.

- Je li ovo najteži trenutak sezone? Bilo je teško i nakon Superkupa, ali da, za mene je ovo bilo jako frustrirajuće. Bio sam jako ljut, da ne upotrijebim neku težu riječ. Najvažnije je kako se nakon toga podigneš - rekao je pa zaključio:

- Ne mogu biti zadovoljan jer smo izgubili dva trofeja. Moramo nastaviti raditi. Ovo nisu moji suigrači, ovo su moji prijatelji. Ako se netko osjeća loše, i ja se osjećam loše.

Foto: Dusan Milenkovic

Sergija Scariola pitali su nakon utakmice protiv Bayerna o zvižducima koje je zaradio.

- To sam i tražio onog trenutka kad sam preuzeo svu odgovornost. Bilo ih je 10 ili 15, ali onda neki tip s 44 pratitelja na društvenim mrežama kaže da je to stav dijela navijača - rekao je talijanski stručnjak i dodao:

- Poštujem tih 10 ili 15 koji su zviždali, mislim da je to bio izraz nezadovoljstva zbog poraza u nedjelju.

Zanimljivo, Real Madridu je izgubljeno finale protiv Baskonije peti poraz u finalima zaredom.