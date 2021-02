Mario Pašalić vratio se nakon operacije i odmah u prvoj utakmici po povratku zabio gol. Mario je ušao u drugom dijelu utakmice u kojoj je Atalanta kod kuće izgubila od Lazia 3:1, i u '79. minuti utrčao iz drugoga plana i pospremio u mrežu Murielov odbijanac od vratnice. Bio mu je to prvi nastup nakon dvomjesečne stanke.

- Mene kad nema, onda me nema. Šest mjeseci zbog bakterije stafilokok, šest mjeseci zbog leđa, sad dva mjeseca zbog hernije... - smije se dobro raspoloženi Mario.

Kako i ne bi bio kad se ponovno vratio nogometu.

- Ni sam ne znam točno kako se ta moja ozljeda zove, najčešće je nazivaju sportska hernija. Nije posebno opasna ali zahtjeva operaciju i mirovanje. Mogao sam i s njom trenirati i igrati do negdje 80% napora, sve preko toga bilo je jako bolno, pogotovo ako bih jače udario loptu. Odmah bih osjetio oštru bol koja bi me blokirala i ne bih mogao nastaviti – otkriva nam Mario i dodaje:

Još uvijek osjećam manje smetnje, ali liječnici su me upozorili da će tako biti još neko vrijeme. Važno je da mi ne smeta za treninge i utakmice.

Mario je tjedan dana nakon operacije počeo s individualnim treninzima, a tri dana prije domaćeg ogleda s Lazijom trener Gasperini ga je priključio momčadi.

- Individualno sam radio sve što sam mogao, i kombinacije, i tehniku, i trčanja, sve što mi nije smetalo... Znao sam da će trener tražiti da odmah počnem igrati, zadovoljan je i on što ima jednoga igrača više u rotaciji, kako i ne bi bio, ipak igramo svako tri dana i treba mu što više igrača u konkurenciji. Lijepo se vratiti, lijepo je i gol zabiti, šteta jedino što smo izgubili utakmicu.

Iako je dojam da je u odnosu na prošlu sezonu, koja je bila za pamćenje, Atalanta malo popustila, Mario se nije složio.

- Možda smo nešto niže na ljestvici, ali po bodovima smo bolji. Nakon prvoga kruga Serie A u prošloj sezoni imali smo 35 bodova nakon 19 kola, a ove smo sezone pobjedom u Milanu osvojili 36, što je ujedno i rekord Atalante. Stvar je u tome što su se i drugi klubovi digli i što u konkurenciji za naslov prvaka više nije samo Juventus, nego i Inter, Milan, Napoli, Roma, mi... Kad se tome doda da smo u 1/8 finala Lige prvaka i u polufinalu kupa, rekao bih da nismo ništa lošiji nego prošle sezone.

Atalanta je trenutno sedma, na vrhu je Milan za kojeg svi vjeruju da će se ispuhati i da ne može izdržati utrku, favorizirani Inter, Juve koga nikad ne treba otpisivati... I u svakom od klubova je barem po jedan Hrvat.

- Baš smo se lijepo rasporedili, ha, ha, ha... Nadam se da će netko od naših na kraju slaviti. Teško mi je prognozirati tko, svi su izjednačeni, svako može svakoga dobiti i izgubiti bodove. Iako Juve nije na prošlogodišnjoj razini i malo je zaostao, ja ih nikad ne bih otpisao iz utrke. Ni njih, a ni Napoli. Lako bi se moglo dogoditi da se prvenstvo odluči na kraju, možda i u zadnjem kolu...

Obzirom na sve što se događalo u zadnje vrijeme i na zgusnuti raspored odigravanja utakmica, Mariju će pauza dobro doći da se odmori i pripremi za ono što ga čeka. Drugi dio Serie A, završnica kupa i Lige prvaka, ali i kvalifikacije za SP, a na koncu i Euro.

- Stvarno mi je predah dobro došao. Do prvog okupljanja reprezentacije trebao bih biti kao nov. Znalo se da će za operaciju i oporavak trebati otprilike 40-ak dana i ja sam se manje – više i pripremao za toliku stanku, i na koncu sam se unutar tih očekivanja i vratio na teren. Nadam se da ću do prve tri reprezentativne utakmice u ožujku dohvatiti pravu formu i da ćemo kvalifikacije otvoriti na najbolji mogući način. Bilo bi lijepo odmah na startu upisati pobjede i stvoriti prednost, pa neka nas suparnici pokušaju uhvatiti, a ne mi njih... Najvažnije je da svi na okupljanje dođemo zdravi i spremni, u tom slučaju ne bi trebalo biti problema, iako, znate kako je, mi sami znamo ponekad zakomplicirati stvari – kaže Mario

Odgođeni Euro trebao bi se odigrati ove godine u lipnju i srpnju, no još uvijek se ne zna ni hoće li to biti baš taj termin, niti hoće li se igrati prema planu u više gradova i država, ili će se nešto mijenjati. Još je upitno i hoće li se igrati s gledateljima na tribinama ili bez njih.

- I mi osluškujemo situaciju i čekamo vijesti, teško je bilo što planirati i prognozirati kad ne znamo hoće li se uopće igrati gdje. Nadajmo se da će se situacija popraviti, ali kod nas u Italiji nitko još uvijek niti ne spominje mogućnost povratka gledatelja na tribine, što znači da ih neće biti barem još mjesec dana, odnosno punih godinu dana smo bez pomoći naših navijača. Čudno je, tužno, nedostaju nam, nadam se da će se situacija u svijetu brzo popraviti i da ćemo se vratiti u normalu. Evo, nakon dugo vremena pokrajina Lombardija je od danas u žutoj zoni, napokon se može malo slobodnije izaći, prošetati... - zaključio je Pašalić.