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nakon duge borbe

Mario Vušković napokon se vraća momčadi! HSV očekuje ogroman interes navijača

Piše Domagoj Vugrinović,
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Mario Vušković napokon se vraća momčadi! HSV očekuje ogroman interes navijača
Foto: Jan Fromme/DPA
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Iako će već u rujnu moći normalno trenirati, njegova četverogodišnja suspenzija službeno istječe tek 15. studenog. To znači da bi se u službenoj utakmici mogao vratiti svega nekoliko dana poslije

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Mario Vušković (24) nakon gotovo četiri godine vraća se momčadskim treninzima HSV-a. Hrvatski stoper od 15. rujna ponovno smije trenirati sa suigračima, dok će na pravo nastupa u službenim utakmicama morati pričekati do 15. studenog. HSV je upravo za 15. rujna zakazao jedan od rijetkih javnih treninga, a njemački mediji pišu kako klub očekuje velik interes navijača zbog Vuškovićeva povratka. Toliko velik da se ozbiljno razmatra mogućnost održavanja treninga na glavnom terenu Volksparkstadiona.

Ako interes bude u skladu s očekivanjima, HSV bi za navijače mogao otvoriti sjevernu tribinu. Bio bi to poseban doček za hrvatskog stopera, s kojim su navijači tijekom cijelog razdoblja suspenzije zadržali snažnu emotivnu povezanost. Vušković bi se momčadi trebao priključiti u utorak 15. rujna u 15 sati. Prije izlaska na teren ujutro će proći sportsko-medicinski pregled, nakon kojeg će stručni stožer odrediti kojim će se intenzitetom uključiti u rad.

Hamburger SV - SV Werder Bremen
Foto: Marcus Brandt/DPA

Hrvatski nogometaš nije nastupao niti trenirao s momčadi od studenog 2022. godine. Tijekom suspenzije individualno je radio s kondicijskim trenerom kako bi održao fizičku spremu, a u posljednje vrijeme intenzivirao je komunikaciju s ljudima iz HSV-a oko povratka i priprema za novu sezonu.

Iako će već u rujnu moći normalno trenirati, njegova četverogodišnja suspenzija službeno istječe tek 15. studenog. To znači da bi se u službenoj utakmici mogao vratiti svega nekoliko dana poslije. Jedna od prvih mogućnosti bit će sjevernonjemački derbi protiv Werdera 21. studenog.

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Vušković je suspendiran nakon pozitivnog dopinškog nalaza na EPO. Sportski sud Njemačkog nogometnog saveza u ožujku 2023. prvotno mu je izrekao dvogodišnju kaznu. Hrvatski stoper i njegovi odvjetnici tijekom cijelog postupka tvrdili su da nije koristio nedopuštena sredstva i tražili oslobađajuću presudu. S druge strane, Njemačka antidopinška agencija i Svjetska antidopinška agencija tražile su povećanje kazne, nakon čega je suspenzija produljena na četiri godine.

HSV je u međuvremenu ponovno izborio mjesto u Bundesligi, ali novu sezonu nije otvorio prema željama. Povratak Vuškovića zato navijači iščekuju s još većim zanimanjem, premda će hrvatski branič nakon gotovo četverogodišnje stanke trebati vrijeme kako bi ponovno uhvatio natjecateljski ritam.

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