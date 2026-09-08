Mario Vušković napokon se vraća momčadi! HSV očekuje ogroman interes navijača

Mario Vušković (24) nakon gotovo četiri godine vraća se momčadskim treninzima HSV-a. Hrvatski stoper od 15. rujna ponovno smije trenirati sa suigračima, dok će na pravo nastupa u službenim utakmicama morati pričekati do 15. studenog. HSV je upravo za 15. rujna zakazao jedan od rijetkih javnih treninga, a njemački mediji pišu kako klub očekuje velik interes navijača zbog Vuškovićeva povratka. Toliko velik da se ozbiljno razmatra mogućnost održavanja treninga na glavnom terenu Volksparkstadiona.

Ako interes bude u skladu s očekivanjima, HSV bi za navijače mogao otvoriti sjevernu tribinu. Bio bi to poseban doček za hrvatskog stopera, s kojim su navijači tijekom cijelog razdoblja suspenzije zadržali snažnu emotivnu povezanost. Vušković bi se momčadi trebao priključiti u utorak 15. rujna u 15 sati. Prije izlaska na teren ujutro će proći sportsko-medicinski pregled, nakon kojeg će stručni stožer odrediti kojim će se intenzitetom uključiti u rad.

Foto: Marcus Brandt/DPA

Hrvatski nogometaš nije nastupao niti trenirao s momčadi od studenog 2022. godine. Tijekom suspenzije individualno je radio s kondicijskim trenerom kako bi održao fizičku spremu, a u posljednje vrijeme intenzivirao je komunikaciju s ljudima iz HSV-a oko povratka i priprema za novu sezonu.

Iako će već u rujnu moći normalno trenirati, njegova četverogodišnja suspenzija službeno istječe tek 15. studenog. To znači da bi se u službenoj utakmici mogao vratiti svega nekoliko dana poslije. Jedna od prvih mogućnosti bit će sjevernonjemački derbi protiv Werdera 21. studenog.

Vušković je suspendiran nakon pozitivnog dopinškog nalaza na EPO. Sportski sud Njemačkog nogometnog saveza u ožujku 2023. prvotno mu je izrekao dvogodišnju kaznu. Hrvatski stoper i njegovi odvjetnici tijekom cijelog postupka tvrdili su da nije koristio nedopuštena sredstva i tražili oslobađajuću presudu. S druge strane, Njemačka antidopinška agencija i Svjetska antidopinška agencija tražile su povećanje kazne, nakon čega je suspenzija produljena na četiri godine.

HSV je u međuvremenu ponovno izborio mjesto u Bundesligi, ali novu sezonu nije otvorio prema željama. Povratak Vuškovića zato navijači iščekuju s još većim zanimanjem, premda će hrvatski branič nakon gotovo četverogodišnje stanke trebati vrijeme kako bi ponovno uhvatio natjecateljski ritam.