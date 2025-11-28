Obavijesti

U KRALJEVSKOJ KATEGORIJI

Marko Perković izborio finale Europskog prvenstva u boksu!

Foto: Hrvatski boksački savez

Zanimljivo, posljednji put je Hrvatska imala finalistu u Europskom boksačkom prvenstvu 2022. kada je u Poreču nastupao Gabrijel Veočić i osvojio zlato za seniore do 23 godine

Marko Perković plasirao se u finale Europskog U-23 prvenstva u boksu u Budimpešti! U kategoriji +90 kilograma, kumče poznatog pjevača pobijedilo je u polufinalu je podijeljenom odlukom sudaca (po rundama 3:2, 4:1 i 5:0) moćnog Sabuhija Alizadu (Azerbajdžan), težeg od sebe 20-ak kilograma.

U finalu će 22-godišnjem Hrvatu protivnik biti Englez Damar Kristoph Thomas. Perković je član BK Sesvete, a trener mu je Matej Batinić iz Cro Copova tima. Ujedno je i MMA prvak Hrvatske. 

Zanimljivo, posljednji put je Hrvatska imala finalistu u Europskom boksačkom prvenstvu 2022. kada je nastupao Gabrijel Veočić i osvojio zlato za seniore do 23 godine. 

Perkoviću je ovo debitantski nastup na Europskom prvenstvu i odmah će se boriti za zlato. Čestitke! 

