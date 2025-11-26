Obavijesti

Marko Perković Thompson je Hrvatskoj donio medalju s EP-a!

Marko Perković, debitant na Europskom prvenstvu, osigurao je broncu! Slomio je turskog prvaka Veysela u četvrtfinalu. Sad ga čeka još jači Azerbajdžanac Alizade

Boksač Marko Perković, debitant u hrvatskoj reprezentaciji na Europskom prvenstvu za seniore do 23 godine, koje se održava u Budimpešti, osigurao je barem brončano odličje u prvom velikom izlasku na međunarodnu scenu. Istoimeni pjevač mu je, inače, krsni kum, uzeo je i sam nadimak Thompson, a ranije se okušao i u MMA-u i savate boksu, a trenira ga Matej Batinić iz Cro Copova tima.

Perković je u četvrtfinalu superteške kategorije +90kg, u pravom sudaru titana, slomio otpor i jednoglasnom odlukom sudaca pobijedio prvaka Turske Turana Sahina Veysela. Turski prvak, teži i 20-tak kilograma od hrvatskog predstavnika, zaradio je i javnu opomenu u drugoj rundi.

Perković je bez respekta prema golemom Turčinu od prve runde ušao u nemilosrdnu borbu i zasipao ga preciznim i strahovitim direktima. Pogotovo mu je zadavao serije precizno navođenih direkata u druge dvije runde, uzdrmao ga teškim udarcima, no snažni Turčin na nogama je istrpio sve Markove projektile. 

Bjelovarac Perković u polufinalu će se boriti protiv još opasnijeg i snažnijeg suparnika, Sabuhija Alizade iz Azerbajdžana, koji je u četvrtfinalu prekidom u drugoj rundi, nakon dva brojanja, slomio prvaka Ukrajine Zinkovskija.

Perković je ostao posljednji u konkurenciji od petorice hrvatskih reprezentativaca. Dosad su se od Europskog prvenstva u Budimpešti oprostili Matej Zebić (60 kg), Ivan Božac (65 kg), Antonio Grabić (80 kg) i Petar Krešimir Knežević (75 kg). Polufinale je na rasporedu u petak, 28. studenoga.

