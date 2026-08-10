Marko Šapit nakon Americane na HTV-u ima novi angažman

Tri tjedna nakon završetka Svjetskog prvenstva i 40-dnevnog maratona u emisiji Americana na Hrvatskoj televiziji, koju je radio s voditeljicom i novinarkom Valentinom Miletić, urednik i novinar sportskog programa javne televizije Marko Šapit (45) ponovno komentira nogomet, ali sad na drugoj platformi. Makaranin se, naime, pojavio kao suvoditelj Mihovilu Topiću i Josipu Kordi u podcastu Tribina posvećenom HNL-u.

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- Nije mi skroz novo, nešto smo sitno i mi odrađivali u podcasterskim vodama (Americana Extra tijekom SP-a, op.a.), i vi ste me zvali koji put, znao sam gdje parkirati, kad i gdje doći, haha. Već smo puno puta pričali o tome, meni to dolazi po prirodi, uvijek me ovo zanimalo, još ta kombinacija s HNL-om, domaćim nogometom koji mi je jedna od omiljenih stvari. Samo mi je žao zbog svih ovih najava, malo mi je neugodno, svih koji su očekivali neko drugo lice - rekao je Šapit.

HTV je nakon završetka Mundijala, osvrčući se na odlaske novinarki Martine Validžić i Lucije Judnić Rašljanin, potvrdio kako je Valentinu Miletić angažirao isključivo za projekt praćenja Svjetskog prvenstva (i ona se potom vratila vođenju emisija o HNL-u na MAXSportu), a kako Marko Šapit ostaje njihov zaposlenik. Inače, HTV će sa svojom emisijom u kojoj analizira svako kolo HNL-a krenuti od jesenske sheme u listopadu, a otad bi trebao prenositi i jednu utakmicu po kolu.