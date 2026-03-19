Maroko se oglasio: Primijenila su se pravila i ovo je pošteno...

Sad je i potvrđeno da u samoj utakmici pravila nisu ispoštovana. Od početka se borimo svim dozvoljenim sredstvima za pravdu kako bismo zadržali integritet natjecanja, stoji u objavi Maroka

Admiral

Dva mjeseca nakon kaotičnog finala Afričkog kupa nacija, Afrička nogometna konfederacija (Caf) donijela je presedansku odluku. Senegalu je oduzet naslov prvaka osvojen na terenu, a za zelenim je stolom dodijeljen Maroku, domaćinu turnira, koji je tako postao prvak prvi put nakon 1976. godine.

Podsjetimo, u finalu odigranom 18. siječnja Senegal je na terenu pobijedio Maroko 1-0 nakon produžetaka. Nakon što im je poništen gol, a Maroku dodijeljen penal, senegalski izbornik Pape Thiaw povukao je igrače s terena u znak protesta. Nakon prekida od 17 minuta, Senegalci su se vratili, golman Edouard Mendy obranio je jedanaesterac Brahimu Diazu, a Pape Gueye je u produžetku zabio za veliko slavlje. Ipak, Marokanski nogometni savez (FRMF) uložio je žalbu, a Cafova Žalbena komisija presudila je da je Senegal napuštanjem terena prekršio članke 82 i 84 pravilnika, zbog čega je utakmica registrirana rezultatom 3-0 za Maroko.

Marokanski nogometni savez pozdravio je ovakav rasplet, ističući kako njihov cilj nikada nije bio osporiti sportsku izvedbu, već inzistirati na primjeni pravila.

"Pozdravljamo odluku kojom su potvrđena pravila po kojima se moraju održavati međunarodni turniri. Od kraja finalne utakmice držimo se istog stava, a to je da se primijene pravila nogometa. Sad je i potvrđeno da u samoj utakmici pravila nisu ispoštovana. Od početka se borimo svim dozvoljenim sredstvima za pravdu kako bismo zadržali integritet natjecanja. Odluka da se Senegalu oduzme titula učvršćuje kredibilitet natjecanja u afričkom nogometu", napisali su.

Očekivano, reakcija iz Senegala bila je puna bijesa. Njihov nogometni savez odluku je nazvao "nepravednom, bez presedana i neprihvatljivom", istaknuvši da ona "diskreditira afrički nogomet". Glavni tajnik saveza Abdoulaye Seydou Sow opisao ju je kao "travestiju" i "sramotu za Afriku", najavivši žalbu Sudu za sportsku arbitražu (CAS) u Lausannei.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

