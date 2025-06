Martić 'prokockala' prednost pa ispala u 1. kolu Wimbledona

Hrvatska tenisačica Petra Martić nije se uspjela plasirati u 2. kolo Wimbledona, u susretu dviju kvalifikantica u 1. kolu uspješnija od nje bila je Francuskinja Diane Parry sa 4-6, 6-3, 6-2.

Imala je Martić odličnu poziciju u meču početkom drugog seta jer je nakon osvojene prve dionice sa 6-4 stigla i do vodstva od 2-1 u drugoj uz "break". No, tu je prednost ispustila odmah u sljedećoj igri te su kola 34-godišnje Dućanke krenula nizbrdo.

Jedini "break" u prvom setu Martić je napravila u petoj igri i to zahvaljujući dvostrukoj servis pogreški Parry na treću "break-loptu" naše igračice. U prva četiri servis gema Martić je izgubila tek tri poena samo da bi prilikom njezinog servisa za set Parry stigla do 15-40. No, uslijedio je sjajan niz od četiri servisa kojima je Martić stigla do seta.

Kada je Martić napravila "break" za vodstvo od 2-1 u drugom setu u gemu u kojem je Parry propustila 40-0 činilo se kako bi naša igračica mogla do lagane pobjede. Nažalost, situacija se promijenila odmah u sljedećoj igri kada je Martić prvi put pokleknula na svom početnom udarcu. Poglavito loše Martić je izgledala u samoj završnici drugog seta kada je izgubila 10 poena zaredom te je Parry bez problema stigla do zadnja tri gema.

Iga protkana greškama Martić nastavila se i u trećem setu u kojemu je dva puta gubila servis, a ona sama nije stigla do niti jedne "break-lopte".

Bio je ovo drugi međusobni ogled Martić i Parry, a i jedini dosadašnji susret ove dvije igračice odigrale su upravo u Wimbledonu i to u 2. kolu prije dvije godine, a tada je bolja sa 4-6, 6-3, 6-3 bila Martić.