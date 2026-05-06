Martinović i Cindrić ispali iz LP nakon velike drame i sedmeraca

Rukometaši Füchse Berlina, Barcelone i Aalborga izborili Final Four Lige prvaka, dok će posljednji putnik biti poznat u četvrtak nakon susreta Magdeburg - Pick Szeged. Füchse Berlin je u najzanimljivijem susretu večeri nakon "lutrije" sedmeraca pobijedio Veszprem izborivši završni turnir. Nakon što je mađarski sastav u prvom susretu slavio 35-34, Füchse je u Berlinu uzvratio pobjedom 31-30.

Njemački sastav je poveo 5-1, imao je pa 8-3, a kasnije i 17-11. Međutim, Veszprem se vratio u igru, a golom Ahmeda Heshada Elsajeda u 60. minuti smanjio je na 31-30 izborivši sedmerce. Prilikom izvođenja sedmeraca za Fuche su bili precizni Lichtlein, Freihofer, Grondahl i Gidsel, a na suprotnoj Elisson, Hesham i Zeinelabedin.

Domaćine je predvodio sjajni Danac Mathias Gidsel sa 11 golova, dok je Tim Freihofer zabio osam golova. Odličan je bio i vratar Dejan Milosavljev sa 12 obrana. Na suprotnoj strani Ahmed Moham je zabio osam, a Hugo Descat sedam golova. Hrvatski rukometaš Ivan Martinović postigao je četiri, a Luka Cindrić dva gola.

Barcelona je izborila završni turnir s dvije pobjede protiv Nantesa. Nakon 32-30 iz prve utakmice, španjolski sastav je pred svojim navijačima slavio sa 31-21. Aleix Gomez je predvodio Barcelonu sa 10 golova, dok je Emil Nielsen imao 16 obrana. Kod Francuza istaknuo se Thibaud Briet s pet golova. Ivan Pešić je sakupio šest obrana.

Mjesto na Final Fouru izborio je i Aalborg pobjedom 37-36 protv Sportinga nakon 31-31 iz prve utakmice. Domaćin je u drugom poluvremenu stalno vodio s dva ili tri gola prednost. Sporting je u završnici stigao do pogotka minusa, no to nije bilo dovoljno. Thomas Arnoldsen sa 10 i Mads Hoxer s osam golova predvodili su domaćine, a Francisco Costa sa 13 golova na drugoj strani.

Posljednjeg putnika na Final Four koji je u Kolnu 13. i 14. lipnja, doznat ćemo u četvrtak kada se sastaju Magdeburg i Pick Szeged. Njemački sastav je u prvom susretu na gostovanju pobijedio sa 35-28.