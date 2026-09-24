Matanović nasmijao pričom o frizuri, Majer: Ne biti na SP-u bilo je veliko razočaranje...

Hrvatska nogometna reprezentacija privodi kraju pripreme za početak novog ciklusa Lige nacija. "Vatreni" u petak putuju u Prag, gdje ih u subotu od 20.45 očekuje ogled s Češkom, a dan prije puta pred novinare su izašli Igor Matanović i Lovro Majer. Matanovića je odmah dočekalo pitanje koje nema previše veze s taktikom. Njegova frizura postala je tema nakon Svjetskog prvenstva i utakmice protiv Portugala, u kojoj mu je poništen gol nakon što je lopta u zaleđu dotaknula njegovu kosu.

- Znao sam da će me to pitati. Moja frizura bila je velika tema, ali, na kraju, želim izgledati tako kako se meni sviđa i mislim da ću ostaviti ovako - rekao je Matanović.

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Freiburgov napadač u reprezentaciju je stigao nakon vrlo dobrog početka klupske sezone. Njegova momčad trenutačno drži treće mjesto, a Matanović smatra da takav plasman nije slučajan.

- Jako smo zadovoljni kako igramo, taj visoki presing i visok intenzitet. Svaka ekipa ima problema s nama. Dobri smo, igramo dobar nogomet, a i dobar je trener. Nismo previše mijenjali, izgubili smo Manzambija, no zadovoljni smo kako igramo te smo zaslužili biti na trećem mjestu.

Matanović je zbog prehlade propustio jedan trening, ali tvrdi da više nema problema.

- Da, sad je sve okej. Imao sam prehladu, nešto me uhvatilo, ne znam, možda i klima, ili nešto u avionu, ali je, sad je sve okej.

Majer se prvotno nije našao na popisu izbornika Slavena Bilića, ali mu je naknadno aktiviran pretpoziv. Hrvatski veznjak u novo reprezentativno okupljanje ulazi nakon dobrog početka u AEK-u, gdje je pronašao kontinuitet koji mu je nedostajao u završnici epizode u Wolfsburgu.

- Dobro sam. Krenuo u sezonu, pomoglo mi je sigurno to što imam puno naših, tu je i Domagoj Vida, naravno, i Luka Jović. Klub je fenomenalan, svi žive za nogomet, sve lijepo posloženo, i eto, našao sam se tamo. Imamo super ekipu, uživam u nogometu, i eto, odlično se osjećam.

Majer je otkrio i da je odlazak u Atenu djelomično bio motiviran željom da se ponovno nametne u reprezentaciji.

- To je bilo još u tom trenutku kad je izbornik poslao trener reprezentacije, i čuli smo se, razgovor je super prošao, i ništa, ja sam rekao samo da sam sretan, da sam promijenio sredinu, i naravno, jedna od, meni osobno najbitnijih stvari u mojoj karijeri je da to nije nikakva floskula, to je igranje za reprezentaciju. Odlazak u AEK je jednim dijelom bio izbor zbog, baš zbog toga, da odem tamo da igram, da igram svaku utakmicu, da igram najbolje što mogu, i da sam tu u reprezentaciji. Htio sam da budem jedan od igrača koji će raditi razliku, i biti što bolji ovdje.

Rijeka: Reprezentativci Lovro Majer i Igor Matanović na konferenciji za medije | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Hrvatski veznjak nije skrivao da ga je pogodilo što nije bio dio reprezentacije na Svjetskom prvenstvu.

- Bilo je razočaranje, ne mogu reći da nije. Nažalost, sezona prije toga u Wolfsburgu je završila tako kako je završila, bilo je tu i uspona i padova, bilo je isto tako i super utakmica i dobrih momenata, ali eto, ispalo je tako kako je ispalo. Na neke stvari ne možeš utjecati, mislim da sam donio jako dobru odluku što sam otišao u AEK i jako sam sretan da mogu igrati svoj nogomet. Cilj mi je biti u dobroj formi i da u reprezentaciji budem najbolji što mogu biti.

Hrvatsku očekuje vrlo zgusnut raspored. Nakon Češke slijedi gostovanje kod Španjolske u Sevilli, zatim utakmica protiv Engleske na Rujevici, a potom i novi ogled sa Španjolskom u Splitu.

- Spremni smo, vidjet ćemo, ima puno utakmica u kratkom periodu, ima i nas dosta. Tako da, vidjet ćemo kako će proći. Mi smatramo da smo u dobroj formi, bit će zanimljivo. Za sve nas je ovo novi početak i najbitnije je dobro krenuti protiv Češke, i kasnije vjerujemo da ćemo i ovo ostalo utakmice dobro odraditi, ali najbitnije je, naravno, ta prva utakmica sada - rekao je Majer.

Matanović se složio da Hrvatska mora razmišljati isključivo o prvom protivniku.

- Lovro je sve rekao, mislim, da smo spremni, da je svaki igrač spreman. Evo, vidim na treninzima da smo svi dobri. Dobro igramo, treniramo, i jedva čekamo da sve počine, Najvažnije je i najbitnije da u prvoj utakmici budemo dobri. Naravno da će biti, jako teško protiv Španjolaca i Engleza, ali prvo moraš ići protiv Češke dobro, dobro odigrati.

Čehe dobro poznaje i iz Bundeslige, gdje nastupa nekoliko njihovih reprezentativaca.

- Jako dobra momčad. Gledali smo, analiziramo sad Češku i ima i dosta igrača koji igraju u Bundesligi i koje znam, bit će jak protivnik. Nisu slučajno u Ligi A, znači, bit će, bit će teška utakmica, moramo biti spremni.

Majer se osvrnuo i na prve dane pod Bilićem, ali nije želio povlačiti velike usporedbe s njegovim prethodnikom Zlatkom Dalićem.

- Dosta je slično, svi su sretni što su tu, svi dobro treniraju. Mislim da je prerano još da bi se vidjele neke razlike - zaključio je.