Mate Pavić unatoč porazu lijepo zaradio. Evo koliko je dobio...

Hrvatski tenisač Mate Pavić i njegov partner Salvadorac Marcelo Arevalo nisu uspjeli doći do trijumfa u finalu Wimbledona u konkurenciji muških parova. Nakon dva seta, oba rezultatom 7-6, od njih su bili bolji Finac Harri Heliovaara i Britanac Henry Patten.

Pavić je ostao bez drugog naslova u muškim parovima na elitnom londonskom turniru na travi, ali unatoč porazu hrvatski tenisač zaradio je lijepu svotu.

Foto: Marko Djurica

Samim plasmanom u finale Pavić i Arevalo zaradili su ukupno 450.000 eura, što znači da će svaki u džep pospremiti 225.000 eura nagrade. Osvajačima naslova pak ide dvostruko veći iznos od ukupno 900.000 eura.

Za Pavića je ovo bilo prvo finale na nekom od najvećih turnira nakon dvogodišnje pauze, no na kraju je ostao bez trofeja. Wimbledon je u konkurenciji muških parova osvojio prije pet godina s Nikolom Mektićem. Tijekom karijere je osvojio četiri Grand Slam naslova. Australian Open osvojio je 2018. s Oliverom Marachom, US Open 2020. s Brazilcem Brunom Soaresom, Wimbledon 2021. s Nikolom Mektićem, a Roland Garros 2024. s Marcelom Arevalom.