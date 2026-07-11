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NA WIMBLEDONU

Mate Pavić unatoč porazu lijepo zaradio. Evo koliko je dobio...

Piše Issa Kralj,
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Mate Pavić unatoč porazu lijepo zaradio. Evo koliko je dobio...
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Foto: Marko Djurica
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Samim plasmanom u finale Pavić i Arevalo zaradili su ukupno 450.000 eura, što znači da će svaki u džep pospremiti 225.000 eura nagrade. Osvajačima naslova pak ide dvostruko veći iznos

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Hrvatski tenisač Mate Pavić i njegov partner Salvadorac Marcelo Arevalo nisu uspjeli doći do trijumfa u finalu Wimbledona u konkurenciji muških parova. Nakon dva seta, oba rezultatom 7-6, od njih su bili bolji Finac Harri Heliovaara i Britanac Henry Patten. 

Pavić je ostao bez drugog naslova u muškim parovima na elitnom londonskom turniru na travi, ali unatoč porazu hrvatski tenisač zaradio je lijepu svotu. 

GORAK PORAZ Bez naslova: Pavić i Arevalo izgubili finale Wimbledona
Bez naslova: Pavić i Arevalo izgubili finale Wimbledona
Wimbledon
Foto: Marko Djurica

Samim plasmanom u finale Pavić i Arevalo zaradili su ukupno 450.000 eura, što znači da će svaki u džep pospremiti 225.000 eura nagrade. Osvajačima naslova pak ide dvostruko veći iznos od ukupno 900.000 eura. 

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Za Pavića je ovo bilo prvo finale na nekom od najvećih turnira nakon dvogodišnje pauze, no na kraju je ostao bez trofeja. Wimbledon je u konkurenciji muških parova osvojio prije pet godina s Nikolom Mektićem. Tijekom karijere je osvojio četiri Grand Slam naslova.  Australian Open osvojio je 2018. s Oliverom Marachom, US Open 2020. s Brazilcem Brunom Soaresom, Wimbledon 2021. s Nikolom Mektićem, a Roland Garros 2024. s Marcelom Arevalom.

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