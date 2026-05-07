Matej Mandić s Magdeburgom izbacio Šoštarića i Jelinića iz LP

Herning: Hrvatska i Njemačka u polufinalu EHF Europskog prvenstva | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Magdeburg se plasirao na Final Four Lige prvaka pobjedom nad Pick Szegedom! Njemački prvaci briljirali su uz podršku navijača, a Magnusson i Petterson predvodili su napad

Posljednji sudionici Final Four turnira rukometne Lige prvaka su igrači Magdeburga koji su u četvrtfinalu i drugi put nadjačali Pick Szeged.

Nakon pobjede u prvom susretu, u gostima s 35-28, Magdeburg je u uzvratu pred svojim navijačima slavio s 45-37 (23-19). Cijela utakmica bila je odrađivanje posla i u niti jednom trenutku nije došao u pitanje prolaz dalje njemačke momčadi koja je prošle sezone osvojila naslov prvaka, a na europskom tronu je bila dva puta u posljednje tri godine.

Prvi strijelac Magdeburga je bio Omar Ingi Magnusson s osam pogodaka, dok je sedam postigao Daniel Petterson. Hrvatski vratar Matej Mandić na domaćim je vratima skupio četiri obrane. Kod gostiju iz Mađarske prvi je strijelac bio Janus Smarason sa sedam golova, dok je šest postigao Imanol Garciandia. Hrvatski reprezentativac Marin Jelinić za goste je dao tri gola, dok je dva dodao Mario Šoštarić.

Dan ranije su odlazak na Final Four osigurali Fuechse Berlin, Barcelona i Aalborg. Fuechse Berlin je bio bolji od Veszprema i to nakon izvođenja sedmeraca, Barcelona je dva puta pobijedila Nantes, dok je Aalborg bio bolji od lisabonskog Sportinga.

