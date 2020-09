Mavrović: Hrgi je trebao ovakav meč! Božić: Booker ga poznaje, s njim će to biti puno teža borba

Filip Hrgović došao je do 11. pobjede u profesionalnoj karijeri. Riješio je to u svome stilu, taj desni direkt je njegovo sjajno oružje, kaže nam Željko Mavrović. Sad našeg boksača čeka Amerikanac Booker 7.11. na Floridi

<p>Alexandre Kartozia nije imao apsolutno nikakve šanse.<strong> Filip Hrgović </strong>očekivano je lako dobio novi meč, nokaut u drugoj rundi, desnica za novi trijumf. Bila je to našem najboljem boksaču 11 pobjeda u profesionalnoj karijeri.</p><p>- Ovakav je meč trebao Filipu - rekao nam je legendarni <strong>Željko Mavrović</strong> i pojasnio:</p><p>- Trebao mu je lakši protivnik poput Grka da se vati u boksački ritam. Na kraju je meč završio na savršen način, taj desni direkt je njegovo sjajno oružje.</p><p>Novi protivnik našeg boksača trebao bi biti <strong>Rydell Booker</strong>, 39-godišnji Amerikanac, koji ima omjer 26-3. S njim je Filip imao dogovorenu borbu još 26. rujna i kojeg je već upoznao kroz zajedničke sparinge. Taj bi meč na rasporedu trebao biti 7. studenog na Floridi.</p><p>- Rydell Booker je sigurno kvalitetniji borac od Kartozije. Bio je jako nezgodan sparing partner, jedan od boljih s kojima sam radio. Jako je vješt, ali njegova fizička sprema nije na mojoj razini. Ja sam mlađi, u boljim boksačkim godinama. Nije nikako za podcijeniti, davno se borio za svjetsku titulu, izdržao je s <strong>Kubratom Pulevom </strong>10 rundi. Tehnički je dobar i sigurno je jedan još malo bolji uvod za ona najjača imena - rekao je nakon nove pobjede Filip.</p><p>Iskusni Željko Mavrović slaže se s njim.</p><p>- Boksači koji su vam nekad bili sparing partneri imaju strašan motiv. Zbog toga će Hrga morati biti na oprezu - rekao je Mavrović.</p><p><strong>Stjepan Božić</strong> očekivao je da Hrgović lako dobije Kartoziju, ali smatra da su ovakvi mečevi jako opasni.</p><p>- Favorit ste, svi očekuju da brzo završite posao i zbog toga ovo nisu laki mečevi. Hrgović je to znao i oduševio me svojim pristupom. Na pravi je način ušao i meč i na pravi je način to završio. Neki koji misle da kuže boks, a ustvari ga ne razumiju, smatraju kako su ovo lagane borbe, ali to nije tako. Morate biti atraktivni, da publika bude zadovoljna. Baš je to napravio Filip - kaže nam Božić, koji se okrenuo i idućoj borbi.</p><p>- Vidi se iz Filipovih izjava koliko cijeni Bookera. To će biti puno teža borba od ove protiv Kartozije. Filip je toga svjestan, radi se o čovjeku koji je s njim sparirao i koji ga dobro poznaje. To su uvijek jako teške borbe - zaključio je Božić.</p><p>Booker je inače 2004. godine prekinuo karijeru i nastavio je tek 2018. godine. Američki boksač proveo je 12 godina u zatvoru jer mu je policija pronašla kilogram kokaina. </p>