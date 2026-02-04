Obavijesti

Sport

Komentari 7
REAKCIJA IZBORNIKA

Mavrović: Ljudi više ne misle da je futsal neki bezvezni sport

Piše Hrvoje Tironi, Luka Tunjić,
Čitanje članka: 1 min
Mavrović: Ljudi više ne misle da je futsal neki bezvezni sport
3
Susret Hrvatske i Španjolske u polufinalu Europskog prvenstva u futsalu | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

HRVATSKA - ŠPANJOLSKA 1-2: Žao mi je dečki i žao mi je mi ovih prekrasnih navijača. Znamo koju je percepciju Hrvatska imala u futsalu i koju ima sada. I mislim da smo je i mi totalno promijenili

Admiral

Futsalska reprezentacija Hrvatske poražena je u polufinalu Europskog prvenstva u Ljubljani u Areni Stožice pred 6.456 gledatelja od Španjolske sa 1-2 (0-2). Odabranici izbornika Marinka Mavrovića pružili su odličnu predstavu, posebno u drugom dijelu, međutim nakon totalne drame u završnici Hrvatska je ipak ostala bez finala.

Susret Hrvatske i Španjolske u polufinalu Europskog prvenstva u futsalu
Susret Hrvatske i Španjolske u polufinalu Europskog prvenstva u futsalu | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Zbog toga je, jasno, prisutno i razočarenje u redovima momčadi Marinka Mavrovića, iako je Hrvatska odigrala sjajnu utakmicu protiv jedne od najsnažnijih futsalskih reprezentacija na svijetu.

- Žao mi je dečki i žao mi je mi ovih prekrasnih navijača. Znamo koju je percepciju Hrvatska imala u futsalu i koju ima sada. I mislim da smo je i mi totalno promijenili. Ljudi više ne misle da je to neki bezvezni sport, nego igra koja traži izuzetni fizički napor, a da ne pričamo o taktici... Naravno, tehnika igra ključnu ulogu, ali bez ova dva segmenta, u ovom sportu nemate što raditi - rekao je Mavrović nakon utakmice u Ljubljani.

POBJEDA ŠPANJOLSKE Hrvatska - Španjolska 1-2: Baš šteta, ali glavu gore! Futsalaši će se boriti za brončanu medalju
Hrvatska - Španjolska 1-2: Baš šteta, ali glavu gore! Futsalaši će se boriti za brončanu medalju
ZA POVIJEST Evo kada Hrvatska igra susret za broncu. Bit će i TV prijenosa!
Evo kada Hrvatska igra susret za broncu. Bit će i TV prijenosa!

Bila je to jedna od najboljih utakmica hrvatskih futsalaša protiv Španjolske.

- Moja je generacija s njima igrala 3-3 u skupini, a 1994. smo ih pobijedili 3-1, to je jedina pobjeda. Ali, to i ovo vrijeme je neusporedivo. Mislim da je Španjolska fenomenalna momčad koja ima temelje od prve linije obrane do napada. Jednostavno im je teško parirati kroz te blokove i situacije, ali mi smo stvarno pokazali da možemo.

Susret Hrvatske i Španjolske u polufinalu Europskog prvenstva u futsalu
Susret Hrvatske i Španjolske u polufinalu Europskog prvenstva u futsalu | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Otkrio je koga bi radije vidio u polufinalu.

- Ružno je željeti nekome da igra s tobom utakmicu za treće mjesto, ali ako moram birati, onda bih uzeo Francusku jer smo s njima igrali u grupi i više puta pokazali da s njima možemo. Portugal nam, ipak, ne leži, i doći će do velikog pražnjenja. Dečki su skroz iscrpljeni, pozivam navijače da nas podrže pa što bude.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 7
UŽIVO Transferi: Salah odlazi iz Liverpoola? Musa spreman za povratak u europski nogomet
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Salah odlazi iz Liverpoola? Musa spreman za povratak u europski nogomet

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a potom slijedi finale Kupa u Osijeku
Hrvatska - Španjolska 1-2: Baš šteta, ali glavu gore! Futsalaši će se boriti za brončanu medalju
POBJEDA ŠPANJOLSKE

Hrvatska - Španjolska 1-2: Baš šteta, ali glavu gore! Futsalaši će se boriti za brončanu medalju

Hrvatska je izgubila u polufinalu od Španjolske. Jako dobro igrali su naši, pogotovo u drugom dijelu, ali nije bilo sreće na kraju. Hrvatsku čeka borba za povijesnu medalju na Euru

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026