Mbappé: Hrvati bi me udarali u leđa da su znali za tu ozljedu... Bilo je ključno ne alarmirati naše suparnike jer je inače Hrvatska to mogla iskoristiti i ciljati to osjetljivo područje. To je razlog zašto smo mi igrači i svlačionica skrivali taj podatak, objasnio je Mbappe Francuzima