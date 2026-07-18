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POSLJEDNJI PLES

Mbappe emotivno Deschampsu: 'Dao si nam toliko toga, trebali smo ti prirediti ljepši oproštaj...'

Piše Bruno Lukas,
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Mbappe emotivno Deschampsu: 'Dao si nam toliko toga, trebali smo ti prirediti ljepši oproštaj...'
Foto: THOMAS PADILLA/REUTERS
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Didier Deschamps večeras protiv Engleske vodi Francusku po posljednji put, a uoči utakmice za broncu Kylian Mbappe mu je napisao emotivnu poruku

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Večeras od 23 sata u Miamiju Francuska i Engleska igraju za broncu, a Didier Deschamps (57) će po posljednji put sjediti na klupi 'tricolora'. 

Uoči utakmice Kylian Mbappe napisao mu je emotivnu poruku na društvenim mrežama.

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- Danas je tvoj posljednji ples. Dao si nam toliko toga. Trebali smo ti prirediti ljepši oproštaj, ali nismo uspjeli. Ljudi nisu uvijek znali cijeniti tvoju veličinu, ali vrijeme i povijest pobrinut će se za to - napisao je Mbappe, dodavši da se osjeća 'privilegirano što je mogao biti uz jednu od najvećih legendi naše zemlje'.

Deschamps je Francusku preuzeo 2012. i s njom ostvario izniman niz rezultata: naslov svjetskog prvaka 2018., Ligu nacija 2021., finala SP-a 2022. i Europskog prvenstva 2016. te polufinale EP-a 2024.

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Mbappe večeras ima i osobnu motivaciju, jer s osam golova dijeli vodstvo u utrci za Zlatnu kopačku s Messijem, koji ima isti broj pogodaka. Francuz u karijeri na Mundijalu ima 20 golova, Argentinac jedan više.

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