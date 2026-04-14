Mbappé: Igrati za Real je dar od Boga. Ujutro se budim sretan

Kylian Mbappé (27) jedan je od najboljih svjetskih nogometaša, a u razgovoru za časopis GQ progovorio je o raznim nogometnim, ali i životnim i privatnim temama. Nije tajna da je Francuz od malena navijač Reala pa su ga pitali koliko mu znači to što igra za madridski klub.

- Za mene je to kao dar od Boga. Imati priliku živjeti od svoje strasti, igrati najbolje utakmice, biti u najboljem klubu na svijetu. Uvijek sam neizmjerno zahvalan što sam na terenu, što se svako jutro budim kako bih radio ono što me usrećuje - priznao je Mbappé i pohvalio Santiago Bernabeu i Španjolsku.

- Uživam biti na terenu i osjećati da igram na najboljem travnjaku na svijetu, u zemlji koja je, što se nogometa tiče, jedna od najboljih na svijetu.

Francuski nogometaš poručio je da oporavak od utakmica i treninga često ne bude samo fizički, već i mentalan, a istaknuo je i da povlači granicu između nogometa i privatnog života.

- Klub je posao, a dom je mirno mjesto. Radije povlačim jasnu granicu između svog profesionalnog i privatnog života - kazao je.

Najbolji strijelac Reala upozorio je i na prevelik broj utakmica u kalendaru.

- Živimo u eri prekomjerne potrošnje. Nećemo uvijek moći biti na visini zadatka i pružiti spektakl koji se očekuje - zaključio je.

Napadač "kraljevskog kluba" ove je sezone zabio 39 golova u 38 utakmica, a ima i šest asistencija. Ipak, u 2026. godini su ga usporili problemi s ozljedom koljena i u zadnjih sedam utakmica zabio je samo jedan gol.