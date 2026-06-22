Mbappé iznenadio izjavom o pauzama za hlađenje (reklame)

Pauze za hidraciju i dalje su jedna od najvećih tema za raspravu na ovom Svjetskom prvenstvu. Čini se da ta rasprava neće tako brzo utihnuti, a u nju se uključuju igrači, navijači i treneri.

Sada je Kylian Mbappé iznio jedno od najodvažnijih mišljenja o toj temi. Mbappé vjeruje da igrači možda nisu najbolje osobe za usmjeravanje rasprave o pauzama za hidraciju.

Govoreći uoči sljedeće utakmice Francuske na Svjetskom prvenstvu, napadač je ustvrdio da se mišljenja nogometnih zvijezda mogu mijenjati ovisno o uvjetima na terenu.

- Ne biste trebali pitati igrače za mišljenje jer se naše mišljenje često mijenja. Ako moja momčad dominira, to nam ruši ritam. Ako je vruće, sretan sam. Svi se žale kada se uvedu nova pravila. Morat ćemo vidjeti kako će to izgledati na duge staze - rekao je kapetan Les Bleusa.