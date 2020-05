McGregor: Khabib je sramota sporta, Gaethjea ću zaklati!

Irski MMA borac Conor McGregor ovih dana na Twitteru ne miruje. Odlučio se verbalno obračunati s vrhom svoje divizije. Dakako, sve je to dobar marketing jer je Irac samo dan ranije Justinu Gaethjeu i Tonyju Fergusonu poželio sreću u borbi za privremeni pojas UFC-ove lake kategorije.

Dan kasnije odlučio ih je popljuvati i najaviti povratak u oktogon.

"Justin, svi znamo da nema opasnosti od čovjeka koji grli noge. Slobodno pokušaj plesati oko onoga za koga znaš da je prava opasnost. Zaklat ću te! A tvoji zubi, od njih ću napraviti ogrlicu. Kritiziraš mene kao oca? Ti si mrtav čovjek", napisao je u Conor prvoj, od osam odvojenih objava na Twitteru, vrijeđajući Gaethjea koji je brutalno nokautirao Fergusona u petoj rundi na UFC-u 249.

Počastio je i poraženog Fergusona.

"Nikad više nemoj reći da predstavljaš sjajnu američku naciju. Niti jedan pravi Amerikanac ne bi imao visoko mišljenje o osuđenom džihadistu niti bi dozvolio da ga taj isti zastupa. Ne zaboravi! Ti si slijepa budala, a ja ću dovršiti posao."

Foto: Facebook

Conor je pod etiketom "osuđenog džihadista" mislio na Alija Abdelaziza, menadžera pod čijom agencijom je i Khabib Nurmagomedov za kojeg smatra da bi jednostavno trebao biti preskočen te uprave sebe vidi kao Gaetjeovog idućeg protivnika.

Justin, there is no danger in a man that hugs legs, we all know. Try and dance around what the real threat is here all you want.

I am going to fucking butcher you.

Your teeth. I’m going to put them on a fucking necklace.

Speak on my skills as a father?

You are fucking dead.