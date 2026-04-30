NAJVEĆI ISPIT

Meč karijere! Smakići ide na dvostrukog olimpijskog prvaka

Piše Domagoj Vugrinović,
Zagreb: Trening Agrona Smakićija na Velesajmu | Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

Hrvatski teškaš Agron Smakići dobio je veliku priliku na svjetskoj boksačkoj sceni. Borit će se 9. svibnja u Manchesteru protiv dvostrukog olimpijskog pobjednika Bahodira Jalolova, u sklopu velike priredbe koja će se održati u Co-op Live Areni.

Njihov dvoboj uvršten je u program kao jedna od uvodnih borbi prije glavnog meča večeri, u kojem će Fabio Wardley braniti naslov (WBO pojas) protiv Daniela Duboisa. Smakići će tako ponovno nastupiti na velikoj pozornici, i to protiv protivnika koji slovi za jednog od najopasnijih teškaša današnjice i nadolazeću veliku zvijezdu.

Jalolov iza sebe ima impresivnu karijeru. Uzbekistanac je osvojio zlatne medalje na Olimpijskim igrama 2020. i 2024. Za svaku od zlatnih medalja u Uzbekistanu nagradili su ga s milijun eura. U profesionalnom boksu ima savršen omjer - 16 pobjeda iz isto toliko mečeva, a čak 14 ostvario je nokautom, od toga sedam u prvoj rundi. U ovaj dvoboj ulazi kao izraziti favorit i kandidat za sam vrh svjetske teške kategorije.

S druge strane, Smakići u karijeri ima 24 profesionalna nastupa uz 21 pobjedu, od čega čak 19 nokautom, te tri poraza. Najveći meč dosad odradio je protiv Agita Kabayela za europsku titulu, gdje je bio vrlo blizu senzacije. U posljednjem nastupu Artem Suslenkov pobijedio ga je prekidom. U međuvremenu Smakići se posvetio i MMA-u pa je u posljednje tri godine zaredao tri pobjede.

Hrvatski boksač poznat je i po sparingu s Tysonom Furyjem početkom 2024. godine, kada je britanskom prvaku zadao posjekotinu zbog koje su organizatori odgodili njegovu borbu za apsolutnog prvaka protiv Oleksandra Usika.

