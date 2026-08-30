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U ČEMU JE RAZLIKA?

MEĐU ELITOM Hrgović je jedan od pet aktualnih prvaka svijeta

Piše Josip Tolić,
Čitanje članka: 4 min
MEĐU ELITOM Hrgović je jedan od pet aktualnih prvaka svijeta
Foto: Peter Cziborra
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Povijest u Londonu! Filip Hrgović nokautirao Mosesa Itaumu i postao prvi hrvatski svjetski prvak teške kategorije po IBF-u

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Hrvatska je prvi put dobila svjetskog boksačkog prvaka u teškoj kategoriji. U noći na nedjelju u ispunjenoj O2 Areni u Londonu, Filip Hrgović (34) svladao je "novog Mikea Tysona", Britanca Mosesa Itaumu (21), tehničkim nokautom u devetoj rundi, nakon što su iz njegova kuta bacili ručnik.

POGLEDAJTE GALERIJU: Kako je Hrga postao prvak

Moses Itauma v Filip Hrgovic - IBF World Heavyweight Title Moses Itauma v Filip Hrgovic - IBF World Heavyweight Title Moses Itauma v Filip Hrgovic - IBF World Heavyweight Title
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Foto: Peter Cziborra

Filip je postao svjetski prvak po IBF verziji, čiji je pojas, uz one po WBA-u i WBC-u, krajem lipnja ispustio Oleksandr Usik. On planira još jednu oproštajnu borbu nakon što je u svladao kickboksačku zvijezdu Rica Verhoevena. No i dalje je Ukrajinac vlasnik neslužbenog pojasa po The Ringu.

The Ring je ugledni boksački magazin i dodjeljuje naslov linearnog prvaka isključivo onome tko pobijedi najboljega na svijetu u tom trenutku ili u srazu dvojice prvoplasiranih prvaka.

Hrgović je prvak prema verziji IBF, koju cijene zbog strogih i dosljednih pravila oko zakazivanja mečeva. Naime, ako se prvak u određeno vrijeme ponovno ne bore, pojas im oduzimaju bez previše upletenosti promotora. U proteklom desetljeću Anthony Joshua tako je sedam puta obranio naslov, jednom mu ga je uzeo Andy Ruiz Jr., potom je na mjesto prvaka uskočio Oleksandr Usik kojemu je organizacija uzela titulu nakon što je pristao na revanš s Tysonom Furyjem umjesto Danielom Duboisom. On je bio privremeni prvak pa se Usik vratio na tron prije nego što ga je ovo ljeto prepustio Hrgoviću.

Filip je nakon trijumfa prozvao Agita Kabayela, Nijemca koji je aktualni vladar po WBC-u, najprestižnijoj promociji. Ima prepoznatljivi zeleni pojas sa zastavama zemalja i njeni su prvaci bili Muhammad Ali, Mike Tyson i Lennox Lewis, između ostalih.

Moses Itauma v Filip Hrgovic - IBF World Heavyweight Title
Foto: Peter Cziborra

Dubois, jedini čovjek koji je svladao Hrgovića, drži pojas po WBO verziji, najmlađoj od velike četvorke, koja je proteklih desetljeća rasla po važnosti. Njegov će idući protivnik biti Fabio Wardley, u subotu je zakazao revanš.

Aktualni prvak po verziji WBA, najstarijoj organizaciji osnovanoj 1962., Rus je Murat Gasijev. Ta je boksačka organizacija u posljednje vrijeme izgubila na važnosti jer je uvela više istovremenih prvaka u istoj kategoriji poput "super", "regular" i "gold".

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