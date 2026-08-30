MEĐU ELITOM Hrgović je jedan od pet aktualnih prvaka svijeta

Hrvatska je prvi put dobila svjetskog boksačkog prvaka u teškoj kategoriji. U noći na nedjelju u ispunjenoj O2 Areni u Londonu, Filip Hrgović (34) svladao je "novog Mikea Tysona", Britanca Mosesa Itaumu (21), tehničkim nokautom u devetoj rundi, nakon što su iz njegova kuta bacili ručnik.

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Filip je postao svjetski prvak po IBF verziji, čiji je pojas, uz one po WBA-u i WBC-u, krajem lipnja ispustio Oleksandr Usik. On planira još jednu oproštajnu borbu nakon što je u svladao kickboksačku zvijezdu Rica Verhoevena. No i dalje je Ukrajinac vlasnik neslužbenog pojasa po The Ringu.

The Ring je ugledni boksački magazin i dodjeljuje naslov linearnog prvaka isključivo onome tko pobijedi najboljega na svijetu u tom trenutku ili u srazu dvojice prvoplasiranih prvaka.

📋 The current world champions in the heavyweight division:



👑 RING - Oleksandr Usyk

👑 IBF - Filip Hrgovic

👑 WBA - Murat Gassiev

👑 WBC - Agit Kabayel

👑 WBO - Daniel Dubois pic.twitter.com/yzYT1MsNOC — Ring Magazine (@ringmagazine) August 29, 2026

Hrgović je prvak prema verziji IBF, koju cijene zbog strogih i dosljednih pravila oko zakazivanja mečeva. Naime, ako se prvak u određeno vrijeme ponovno ne bore, pojas im oduzimaju bez previše upletenosti promotora. U proteklom desetljeću Anthony Joshua tako je sedam puta obranio naslov, jednom mu ga je uzeo Andy Ruiz Jr., potom je na mjesto prvaka uskočio Oleksandr Usik kojemu je organizacija uzela titulu nakon što je pristao na revanš s Tysonom Furyjem umjesto Danielom Duboisom. On je bio privremeni prvak pa se Usik vratio na tron prije nego što ga je ovo ljeto prepustio Hrgoviću.

Filip je nakon trijumfa prozvao Agita Kabayela, Nijemca koji je aktualni vladar po WBC-u, najprestižnijoj promociji. Ima prepoznatljivi zeleni pojas sa zastavama zemalja i njeni su prvaci bili Muhammad Ali, Mike Tyson i Lennox Lewis, između ostalih.

Foto: Peter Cziborra

Dubois, jedini čovjek koji je svladao Hrgovića, drži pojas po WBO verziji, najmlađoj od velike četvorke, koja je proteklih desetljeća rasla po važnosti. Njegov će idući protivnik biti Fabio Wardley, u subotu je zakazao revanš.

Aktualni prvak po verziji WBA, najstarijoj organizaciji osnovanoj 1962., Rus je Murat Gasijev. Ta je boksačka organizacija u posljednje vrijeme izgubila na važnosti jer je uvela više istovremenih prvaka u istoj kategoriji poput "super", "regular" i "gold".