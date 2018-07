Meksikanci ljuti na 'centrifugu' Neymara: On je baš sramotan!

Brazil je izbacio Meksiko u osmini finala Mundijala (2-0) nošeni igrom Neymara koji je u 51. zabio za 1-0, a u drugom golu je sudjelovao u kreaciji pri poentiranju Firmina za konačnu pobjedu i plasman u četvrtfinale.

Poslije teške ozljede postepeno diže formu i nitko ne sumnja u njegovo nogometno umijeće. Fokus je na ponašanju najskupljeg igrača svijeta jer je nakon gotovo svakog duela se valjao po terenu kao da je u centrifugi.

To je razljutilo meksičkog izbornika Juana Carlosa Osorija:

- Bili smo ravnopravan protivnik Brazilu, ali oni imaju ekstra kvalitetu u napadu, a mi to nemamo. Moramo se razvijati, a da bismo to postigli više naših igrača treba igrati u jakim europskim ligama. Ispričavam se našim navijačima što nismo ispunili cilj, ali istodobno im želim čestitati jer su oni najbolji navijači na svijetu - rekao je Osorio pa dodao:

- Bila je to sramota za nogomet da se toliko vremena trošilo na samo jednog igrača. Ova utakmica nije bila dobar primjer za nogomet, ni za svijet, ni za djecu koja ga igraju. Ovo bi trebao biti sport vještine, odlučnosti, muška igra, a ne glupiranje.

VIDEO

Neymar went to church and got some of that holy water. pic.twitter.com/XUNofyLGwI