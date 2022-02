Olimpijski pobjednici Nikola Mektić i Mate Pavić na ATP 500 turniru u Dubaiju borit će se za svoj prvi naslov u 2022. nakon što su u petak u polufinalu u konkurenciji muških parova svladali Australca Johna Peersa i Slovaka Filipa Polašeka sa 6-4, 7-5.

Paviću i Mektiću je to 13. zajedničko finale, a prvo nakon prošlogodišnjeg poraza u meču za naslov na Masters 1000 turniru u Torontu.

Po jedan 'break' u svakom setu bio je dovoljan hrvatskom paru za pobjedu u dvoboju koji je trajao 80 minuta. U prvom setu su Mektić i Pavić suparnicima oduzeli servis u petom gemu i sigurno držali prednost sve do servisa za set. Tada su Peers i Polašek uspjeli osvojiti prva dva poena nakon prvog servisa hrvatskog para i došli do tri prilike za 'break' (15-40). No, s tri uzastopna poena Pavić i Mektić su osvojili prvi set.

U drugom setu je australsko-slovački par prvi zaprijetio i ponovno u desetom gemu, kad je Mate Pavić servirao za produžetak seta. Peers i Polašek su došli do 30-40, odnosno dvije set-lopte. No, na prvu je Pavić nakon odličnog servisa završio poen volejem, a na drugu je zabio as.

Već u sljedećem gemu Mektić i Pavić su, uz malo sreće, slomili servis Peersa bez izgubljenog poena, da bi do pobjede stigli iskoristivši drugu meč-loptu na Mektićevom servisu.

Uzvrativši Peersu i Polašeku za prošlogodišnji poraz u četvrtfinalu Masters 1000 turnira u Indian Wellsu, Mektić i Pavić su se drugu godinu zaredom plasirali u finale turnira u Dubaiju, gdje su prošle godine izgubili meč za naslov od Kolumbijaca Juana Sebastiana Cabala i Roberta Faraha (6-7, 6-7).

Ove će godine pokušati otići korak dalje, a u finalu će im suparnici biti bolji iz drugog polufinalnog dvoboja između njemačko-novozelandskog para Tim Puetz - Michael Venus i američko-francuske kombinacije Austin Krajicek - Edouard Roger-Vasselin.