Mektić pobijedio na otvaranju u Londonu: Pao je njemački par

Nikola Mektić i Koolhof odlično su otvorili meč, ali u konačnici izgubili prvi set. U drugom setu su pokazali zašto su uopće došli u London, a u odlučujućem super tie-breaku bili su bolju 'za dlaku'

<p>Hrvatski tenisač <strong>Nikola Mektić </strong>s partnerom Nizozemcem Wesleyem Koolhofom pobijedila je u meču 1. kola skupine "Mike Bryan" ATP završnog turnira parova u Londonu protiv Nijemaca Kevina Krawietza i Andreasa Miesa s 6-7 (3), 7-6 (4), 10-7.</p><p>Mektić i Koolhof došli su do važne pobjede u borbi za polufinale pobijedivši njemački par nakon 125 minuta velike borbe.</p><p>Peti nositelji Mektić i Koolhof su bolje započeli dvoboj i servirali za set kod 5-3, a potom ga izgubili u "tie-breaku". </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Đoković dobio mural u blizini Sarajeva</strong></p><p>U drugom je hrvatsko-nizozemski par gubio s 1-2, pa odmah nadoknadio izgubljeni servis, a u 13. igri poveo sa 4-0 i stigao do izjednačenja u setovima, da bi u trećem setu nakon 4-4 njemački par s tri uzastopna poena stigao do vodstva 7-5. Ipak, Nikola i Wesley su furioznom završnicom s 5-0 stigli do pobjede nad trećim nositeljima, s kojima sada u međusobnim dvobojima vode s 3-1. </p><p>U ovoj skupini kasnije igraju Amerikanac Rajeev Ram i Britanac Joe Salisbury protiv poljsko-brazilske kombinacije Lukasz Kubot- Marcelo Melo.</p><p> </p>