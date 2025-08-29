Mektić s Amerikancem Ramom prošao u drugo kolo US Opena

Hrvatski tenisač Nikola Mektić uspješno je započeo svoj nastup na US Openu u konkurenciji parova zajedno s Amerikancem Rajeevom Ramom, pobjednici nedavnog "masters 1000" turnira u Cincinnatiju u susretu su 1. kola svladali Argentinca Guida Andreozzija i Francuza Manuela Guinarda sa 7-5, 7-6 (4).

Američko-hrvatska kombinacija bila je pred gubitkom prvog seta, ali je spasila dvije set lopte pri rezultatu 5-4. Mektić i Ram su nakon toga osvojili tri gema za redom i poveli 1-0. Argentinac i Francuz su u drugom setu poveli 5-2 te kad je sve mirisalo na odlučujući set, Mektić i Ram se vraćaju i odvode set u tiebreak. Tamo su na 4-3 napravili jedini mini-break i prošli u drugo kolo US Opena.

Sljedeći suparnici 36-godišnjem Mektiću i 41-godišnjem Ramu bit će bolji iz ogleda Tajvanca Raya Hoa i Nijemca Hendrika Jebensa te Amerikanaca Tristana Boyera i Emiliana Nave.