SREĐENA PRVA PREPREKA

Mektić s Amerikancem Ramom prošao u drugo kolo US Opena

Piše HINA, Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: < 1 min
Pavić i Mektić ispali u prvom kolu teniskog turnira na Olimpijskim igrama u Parizu | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Osvajači Masters 1000 turnira u Cincinnatiju, Nikola Mektić i Rajeev Ram, pobijedili su argentinsko-francusku kombinaciju, Andreozzija i Guinarda, u prvom kolu US Opena sa 7-5 i 7-6.

Hrvatski tenisač Nikola Mektić uspješno je započeo svoj nastup na US Openu u konkurenciji parova zajedno s Amerikancem Rajeevom Ramom, pobjednici nedavnog "masters 1000" turnira u Cincinnatiju u susretu su 1. kola svladali Argentinca Guida Andreozzija i Francuza Manuela Guinarda sa 7-5, 7-6 (4).

GLAVU GORE Šteta... Donna Vekić izgubila od Coco Gauff i ispala s US Opena
NAKON ISPADANJA Daniil Medvedev saznao kaznu za nesportsko ponašanje. Mora platiti više od 40.000 dolara
Američko-hrvatska kombinacija bila je pred gubitkom prvog seta, ali je spasila dvije set lopte pri rezultatu 5-4. Mektić i Ram su nakon toga osvojili tri gema za redom i poveli 1-0. Argentinac i Francuz su u drugom setu poveli 5-2 te kad je sve mirisalo na odlučujući set, Mektić i Ram se vraćaju i odvode set u tiebreak. Tamo su na 4-3 napravili jedini mini-break i prošli u drugo kolo US Opena.

Sljedeći suparnici 36-godišnjem Mektiću i 41-godišnjem Ramu bit će bolji iz ogleda Tajvanca Raya Hoa i Nijemca Hendrika Jebensa te Amerikanaca Tristana Boyera i Emiliana Nave.

