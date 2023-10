'Melnjak nam je velik gubitak, iznenadilo me kad je nastavio'

Godinu dana sam čekao da zaigram i super je osjećaj. U utrci za naslov prvaka idemo korak po korak, trener je tek došao prije sedam dana, nismo pohvatali sve njegove ideje, iako smo u Koprivnici odigrali nešto na tom tragu. Za ovu smo se utakmicu pripremali dva dana, makar takve susrete mora iznijeti sama ekipa, ne treba ti trener za to, započeo je nakon pobjede protiv Jadrana LP u Kupu (0-2) kapetan Hajduka Lovre Kalinić koji se vratio na gol nakon godine dana i ozljede koljena na utakmici protiv Lokomotive (2-2) koja se igrala na Kranjčevićevoj.

I dok se jedna bitna karika Hajduka vratila na teren, 'bili' su nažalost ostali bez druge. Kako je potvrdio trener Mislav Karoglan, do kraja sezone neće biti Darija Melnjaka kojem je stigla potvrda kako je ozljeda koljena ipak teže prirode.

POGLEDAJTE VIDEO: Sažetak Jadran LP - Hajduk (0-2)

Pokretanje videa ... Sažetak utakmice osmine finala SuperSport Hrvatskog nogometnog kupa između Rudeša i Slaven Belupa (3:1). | Video: 24sata/MAXSport

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

- Prvenstvo je dug maraton i treba gledati sebe, utakmicu po utakmicu sakupljati bodove. Melnjak nam je velik gubitak, i kao igrač i kao čovjek, dobri duh svlačionice. Čim se to dogodilo, znao sam o čemu se radi jer isto sam ja doživio. Baš sam rekao treneru golmana da nije dobro. I iznenadilo me kad je nastavio igrati, ali to je Dario, takav je karakter - zaključio je Lovre.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Bilo kako bilo, spominjalo se da bi Lovre mogao zamijeniti Ivu Lučića na golu 'bilih', ali to se još nije dogodilo. Lučić je u dobroj formi, a Lovre se vraća nakon ozljede, a sad je sve na treneru Mislavu Karoglanu.