NAKON POBJEDE

Piše Domagoj Vugrinović,
Melnjak: Uživali smo na terenu, cilj je nastaviti dominirati...
Istra 1961 i Hajduk sastali se u 28. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

Svi smo uživali, i mi na terenu, a onda i naši navijači. Dominirali smo od prve minute, mogli smo zabiti i malo više, ali na kraju je najvažnija pobjeda i tri boda, kazao je bočni igrač

Admiral

Hajduk se lako obračunao s Istrom u 28. kolu HNL-a i pobijedio 3-1. Golove za goste zabili su Marko Livaja (23. i 58. minuta) te Adrion Pajaziti u 51. minuti. Posebno je lijep bio prvijenac Albanca koji je skinuo "paučinu" s gola Franka Kolića. Konačan rezultat postavio je Agada na samom kraju susreta.

Nakon utakmice za Hajdukove klupske kanale dojmove je podijelio i Dario Melnjak, koji je na lijevom beku zamijenio ozlijeđenog Šimuna Hrgovića.

- Za početak, sretan Uskrs svima. Svi smo uživali, i mi na terenu, a onda i naši navijači. Dominirali smo od prve minute, mogli smo zabiti i malo više, ali na kraju je najvažnija pobjeda i tri boda - rekao je u uvodu.

Bio mu je ovo prvi start od prve minute još od rujna i utakmice šestog kola protiv Varaždina.

- Uvijek je lijepo igrati. Više volim i uživam u ovim godinama nego kada sam bio mlađi, tako da neka se samo nastavi.

Hajduku sada slijedi odmor, a onda utakmica za vikend protiv Gorice, koja će u srijedu igrati polufinale Kupa protiv Dinama.

- Atmosfera je super, idemo nastaviti igrati svoj stil i vjerujem da ćemo dominirati i skupljati bodove do kraja sezone - zaključio je Melnjak.

