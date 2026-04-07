Tko je Adam Huram, debitant koji je zamijenio Marka Livaju?

Hajduk se u 28. kolu HNL-a lako obračunao s Istrom u Puli. Iako je Gonzalo Garcia imao problema s kadrom, posebno u napadu jer nije bilo neizostavnih Ikera Almene i Ante Rebića, to se nije posebno osjetilo jer je Marko Livaja bio izrazito raspoložen. Kapetan je zabio dva gola, dok je posebno lijepo pogodio Adrion Pajaziti. Jedini gol za domaćine zabio je Agada na samom kraju utakmice i postavio konačnih 3-1.

S obzirom na tanak kadar kojim je Garcia raspolagao, jer osim navedenih u obrani nije bilo ni Luke Hodaka, kao ni Šimuna Hrgovića, u kadru se našao i mladi Adam Huram (17), kojeg je klub iz kadetske momčadi prebacio izravno u seniorsku.

Nije dugo čekao na debi jer je u prvoj minuti sudačke nadoknade zamijenio Livaju i tako ostvario prvi nastup. Mladi Ukrajinac stigao je u Hajduk u veljači 2024. godine. Talentirani napadač ima dvojno državljanstvo, ukrajinsko i marokansko. Rođen je u Mariupolju, gradu koji je Rusija uništila tijekom invazije na Ukrajinu.

Kao talentirani ukrajinski nogometaš 2021. godine otišao je u redove giganta Šahtara iz Donjecka, u kojem se zadržao tri godine. Hajduk je već ranije doveo ukrajinska pojačanja pa su u kadru momčadi već dulje golman David Fesjuk i Dmitro Zudin. Kao napadač izrazito je izravan i okomit te pokriva pozicije središnjeg napadača i lijevog krila.