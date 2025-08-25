Menalo: Nismo zadovoljni jer smo osvojili premalo bodova, a sina nisam nazvao po Jankoviću

Moramo zaokružiti priču ove generacije Rijeke na uzvratnoj utakmici u Grčkoj, poručio je Luka Menalo (29) uoči uzvratne utakmice između Rijeke i PAOK-a, koja je u četvrtak u 19.30 sati. Podsjetimo, Rijeka je u nedjelju izgubila u četvrtom kolu HNL-a od Varaždina (1-2) na Rujevici.

Menalo je prije jutarnjeg treninga u ponedjeljak gostovao u radijskoj emisiji HRT-a "Pod Stijenama Kantride", u kojoj je kritizirao nastup hrvatskog prvaka protiv Varaždina.

- Ne možemo i ne smijemo biti zadovoljni. Osvojili smo premalo bodova i ispred nas je zaostatak (od osam bodova, op. a.) koji moramo nadoknaditi. Poraz od Varaždina? Odlično smo ušli s Frukovim golom, ali nakon tog gola u našoj je igri bilo previše podignutih lopti i tranzicijske igre. Varaždin je zasluženo pobijedio, mi nismo bili na razini, to se ne smije događati, pogotovo na domaćem terenu.

Rijeka i Varaždin sastali se u 4. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Smatra kako Riječani previše osciliraju iz utakmice u utakmicu.

- Prevelike oscilacije, nevjerojatno da ista momčad pobjeđuje PAOK, pa gubi od Varaždina... Kada igrate na silu i radite ono što inače ne radite, dogode se takvi rezultati - rekao je.

Najavio je uzvrat u Grčkoj nakon što je zabio pobjednički gol u prvom susretu na Rujevici.

- Moramo zaokružiti priču ove generacije Rijeke u uzvratnoj utakmici u Grčkoj. Ne možemo imati veću motivaciju i želju, znamo što nas čeka na gostovanju u Grčkoj, a onda i Poljud. Nema razloga za strah, ipak smo prvaci Hrvatske. PAOK igra znatno drugačije kod kuće i neće biti lako, njihova momčad dugo je na okupu, sada ulaze u natjecateljski ritam - rekao je Menalo, pa se ponovno dotaknuo anegdote o tome kako je dao ime sinu Niku.

Rijeka i PAOK u prvoj utakmici doigravanja za ulazak u Europsku ligu | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

- Moram pojasniti, supruga se već počela malo ljutiti na te priče, haha... Naime, od početka je njezina želja bila da sina nazovemo Niko, a onda sam ja to iskoristio i obećao Jankoviću da su dijete nazvati po njemu ako zabije gol Slavenu Belupu. I on je zabio! Ali još mu nisam rekao da zapravo Niko nije zbog toga dobio ime - zaključio je Menalo.