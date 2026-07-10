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FASCINANTNA STATISTIKA

Messi dominira SP-om hodajući: Najmanje trči, a najviše zabija

Piše Bruno Lukas,
Čitanje članka: 6 min
Messi dominira SP-om hodajući: Najmanje trči, a najviše zabija
Foto: /NEWSCOM
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Lionel Messi (39) statistički je najbolji igrač Svjetskog prvenstva s ocjenom 8.7 iako trči najmanje od svih, od prijeđenih 35.87 kilometara čak 4.41 kilometar je prohodao, po čemu je vodeći na turniru. S osam golova ujedno je i najbolji strijelac Mundijala

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Španjolski As objavio je analizu prema kojoj je Leo Messi (39) statistički najbolji igrač Mundijala s ocjenom 8.7, a ujedno igrač koji ulaže najmanje fizičkog napora.

U pet utakmica prešao je 35.87 kilometara, prosječno 6.88 po utakmici, od čega je čak 4.41 kilometar prohodao, više od bilo kojeg igrača na turniru.

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Foto: CAROLINA HERRERA/REUTERS
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Broj sprinteva također mu je među najnižima, prosječno samo 23 po utakmici, a dionice velikom brzinom pretrčao je u ukupnoj duljini od svega 631 metra.

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Foto: IMAGO/Samuel Ameyaw Yeboah/IMAGO

U napadu je, s druge strane, ubojit. S osam golova vodeći je strijelac prvenstva i došao je do ukupno 21 pogotka na Svjetskim prvenstvima u karijeri. Ima najviše golova izvan šesnaesterca, najviše iz slobodnih udaraca i najvišu vrijednost očekivanih golova po utakmici.

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- Na terenu sam zahvaljujući suigračima. Znam da se oni dodatno žrtvuju, da daju i ono što nemaju u trenucima kad ja manje trčim. Znam da to rade od srca - zahvalio je Messi suigračima nakon utakmice s Egiptom.

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