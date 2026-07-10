Bizarna teorija u Brazilu: 'Ispali smo jer igrači više nisu katolici'

Egipćani su krivili zavjeru, Amerikanci Trumpa, a Brazilci su pronašli neočekivanog krivca, vjeru vlastitih igrača.

Otkako su peterostruki prvaci u nedjelju ispali od Norveške (2-1), brazilske društvene mreže preplavila je neobična rasprava o razlogu ispadanja.

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- Brazil je bio bolji kada su im igrači bili ženskaroši, pijanice i pomalo izvan forme. Drugim riječima, kada su se ponašali kao katolici - napisao je jedan popularni račun na X-u, tvrdeći da je 'evangelička sterilizacija spljoštila loptu, uništila sambu i njihov stil'.

Rasprava se temelji na stvarnoj promjeni, 2002. godine, kad je Brazil zadnji put osvojio naslov, gotovo 80 posto Brazilaca bili su katolici, a danas ih je 55 posto, dok je broj evangelika porastao s 15 na više od 25 posto.

Promjena je posebno vidljiva u reprezentaciji, gdje su najmanje 20 od 26 igrača evangelički kršćani, uključujući Neymara koji je 'ponovno rođen' 2017. nakon reputacije playboya.

Foto: SAM WASSON

Ulje na vatru dolio je 19-godišnji Endrick, koji je nakon promašaja ključne šanse rekao da 'zahvaljuje Bogu na prilici', što je razljutilo dio struke.

- Volio bih da igrači imaju katoličku krivnju: pokajanje, pokoru... evanđeoska krivnja sve prepušta Bogu i ne preuzima odgovornost ni za što - napisao je jedan brazilski novinar.

Nostalgičari se pozivaju na zlatnu generaciju iz 1970., čiji je kapetan Carlos Alberto tajnu uspjeha opisao kao ravnotežu 'nogometa, sambe i lijepih žena', a svi njezini članovi, uključujući Pelea, bili su katolici.

S druge strane, norveški izbornik Stale Solbakken na pitanje o tajni pobjede nad Brazilom odgovorio je izrazito protestantski.

- Organizacija i naporan rad - kratko je objasnio.