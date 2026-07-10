Google pripremio skriveno iznenađenje za Mundijal: Upišite Haaland i pogledajte!

Norveška bajka na Mundijalu inspirirala je i najveću svjetsku tražilicu.

Dovoljno je u Google upisati ime Erling Haaland i na dnu zaslona pojavit će se posebna animacija Vikinga koji sinkronizirano veslaju.

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Riječ je o počasti takozvanom 'Vikinškom veslanju', slavlju koje je tijekom ovog Mundijala postalo zaštitni znak norveških navijača.

Igrači i navijači sjednu na tlo i pokretima oponašaju veslanje vikinškog broda uz povike 'Ro', norveške riječi za veslanje, dok ritam određuju bubnjevi.

Foto: Screenshot

Google nije službeno objasnio zašto je aktivirao skrivenu funkciju, no teško ju je ne povezati s norveškim uspjehom na turniru.

'Vikinško veslanje' postalo je globalni hit koji se širi sa stadiona na trgove i ulice diljem svijeta, a Norveška u subotu u 23 sata igra četvrtfinale protiv Engleske.