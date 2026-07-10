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Google pripremio skriveno iznenađenje za Mundijal: Upišite Haaland i pogledajte!

Piše Bruno Lukas,
Čitanje članka: 4 min
Google pripremio skriveno iznenađenje za Mundijal: Upišite Haaland i pogledajte!
Foto: IMAGO/Marco Bader/IMAGOSPORT
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Google je uoči četvrtfinala Svjetskog prvenstva pripremio skriveno iznenađenje, upisom imena Erling Haaland u tražilicu na zaslonu se pojavljuju Vikinzi koji sinkronizirano veslaju

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Norveška bajka na Mundijalu inspirirala je i najveću svjetsku tražilicu.

Dovoljno je u Google upisati ime Erling Haaland i na dnu zaslona pojavit će se posebna animacija Vikinga koji sinkronizirano veslaju.

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Foto: Instagram

Riječ je o počasti takozvanom 'Vikinškom veslanju', slavlju koje je tijekom ovog Mundijala postalo zaštitni znak norveških navijača.

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Igrači i navijači sjednu na tlo i pokretima oponašaju veslanje vikinškog broda uz povike 'Ro', norveške riječi za veslanje, dok ritam određuju bubnjevi.

Foto: Screenshot

Google nije službeno objasnio zašto je aktivirao skrivenu funkciju, no teško ju je ne povezati s norveškim uspjehom na turniru.

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