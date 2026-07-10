Google je uoči četvrtfinala Svjetskog prvenstva pripremio skriveno iznenađenje, upisom imena Erling Haaland u tražilicu na zaslonu se pojavljuju Vikinzi koji sinkronizirano veslaju
Google pripremio skriveno iznenađenje za Mundijal: Upišite Haaland i pogledajte!
Norveška bajka na Mundijalu inspirirala je i najveću svjetsku tražilicu.
Dovoljno je u Google upisati ime Erling Haaland i na dnu zaslona pojavit će se posebna animacija Vikinga koji sinkronizirano veslaju.
POGLEDAJTE GALERIJU:
Riječ je o počasti takozvanom 'Vikinškom veslanju', slavlju koje je tijekom ovog Mundijala postalo zaštitni znak norveških navijača.
Igrači i navijači sjednu na tlo i pokretima oponašaju veslanje vikinškog broda uz povike 'Ro', norveške riječi za veslanje, dok ritam određuju bubnjevi.
Google nije službeno objasnio zašto je aktivirao skrivenu funkciju, no teško ju je ne povezati s norveškim uspjehom na turniru.
'Vikinško veslanje' postalo je globalni hit koji se širi sa stadiona na trgove i ulice diljem svijeta, a Norveška u subotu u 23 sata igra četvrtfinale protiv Engleske.
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