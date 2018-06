Messi je zapravo izbornik, a utakmica s Hrvatskom je finale

'Finale' Svjetskog prvenstva za Argentinu došlo je puno ranije od očekivanog. To neće biti naša sedma utakmica već druga, protiv Hrvatske, pišu argentinski mediji.

Argentina nije dobro startala u Svjetsko prvenstvo, razočaravajući remi protiv Islanda ostavio je loš dojam reprezentacija, a argentinski mediji žestoko su se okomili na izbornika Jorgea Sampaolija kojeg najviše krive za poraz te mu čak spočitavaju da on nije izbornik već da je to Lionel Messi. Foto: CEZARO DE LUCA/DPA/PIXSELL

Kako piše Clarin, dan poslije poraza od Islanda, Argentina je imala miran i tih trening, a najtiši je bio izbornik Jorge Sampaoli. U jednom trenutku došao je autićem za golf na teren, sišao s njega, stajao na terenu, a onda sjeo natrag u autić koji u tom trenutku nije htio upaliti.

Argentinski mediji odmah su usporedili autić s reprezentacijom koja kao da nije 'upalila' protiv Islanda, a krajnje vrijeme je da 'upali' protiv Hrvatske.

Upravo zbog toga, piše Clarin, Sampaoli nije puno spavao, a za utakmicu s Hrvatskom morat će puno toga promijeniti.

- Jedanaestorka iz prve utakmice je samo za tu prvu utakmicu - rekao je Sampaoli, a pretpostavlja se kako će protiv Hrvatske umjesto Eduarda Salvia, Lucasa Biglie i Angela Di Marie, od prve minute zaigrati Gabriel Mercado, Christian Pavon, Giovani Lo Celso ili možda čak Ever Banega. Navodno će Sampaoli promijeniti formaciju iz 4-2-3-1 u 4-3-3.

La Nacion pak piše kako će Sampaoli razbiti i osovinu Mascherano-Biglia koju navode kao "Sampaolijevu najveću pogrešku" u prvoj utakmici.

- Moraju trčati, trčati i trčati. Protivnik nam je puno drugačiji od kamene islandske momčadi. U Moskvi njih nije zanimala lopta, ali Hrvate hoće. Rakitić i Modrić ju vole imati pa je strategija staviti Bigliu uz nekog tko više trči i kreće se prema naprijed - piše La Nacion te baš kao i Clarin tvrdi da će to biti Ever Banega ili Giovani Lo Celso.

Međutim, argentinski mediji pišu i kako Sampaoli živi od iznenađenja do iznenađenja i teško je išta pretpostaviti kada je on u pitanju.

- Nacionalna momčad treba trenersku ruku već jednom. Ne smije strahovati od donošenja odluke za koju trener smatra da je dobra iako će 'genijalac' (Messi) možda biti protiv. Reprezentacija se mora promijeniti i 'upaliti', baš kao i Sampaoli - piše Clarin.

I poznati argentinski sportski novinar i analitičar, Fernando Niembro, za najvećeg krivca neriješenog rezultata vidi Jorgea Sampaolija jer on nije taj koji vodi reprezentaciju.

- Sampaoli nije taj koji vodi Argentinu. Argentinu vodi Messi. Messi je trener argentinske reprezentacije - prokomentirao je Niembro.

Dodao je kako je veliki problem i to što Messi "bira prijatelje" u momčad, a ako je već trener trebao bi odabirati najbolje, a ne svoje prijatelje.

- Nije moguće voditi momčad tamo gdje je privilegij prijateljstvo. Nemam problem s tim da Messi bude glavni u reprezentaciji, ali mislim da treba sastaviti momčad od najboljih, a ne od prijatelja - zaključio je Niembro.

Argentinski mediji navode kako se Sampaoli mora sabrati te preuzeti kormilo reprezentacija protiv Hrvatske kako se gaučosi ne bi oprostili od Mundijala nakon samo dvije utakmice.

Upravo zato su i istaknuli kako se reprezentacija mora promijeniti do četvrtka.

- Sve mora biti drugačije. Sampaoli zna: Hrvatska će igrati drugačije od Islanda. To će biti teži zadatak. To će biti druga utakmica. To je finale. To je ružno, ali je istina - piše Clarin.

La Nacion pak piše kako je utakmica s Hrvatskom pitanje s dva odgovora - pobjedom će si otvoriti vrata osmine finala ili će s porazom ili remijem ići na Nigeriju pa iščekivati rezultat druge utakmice.

- Sigurno je da ništa neće biti postignuto ako Messi ne bude uključen, ali isto tako Sampaoli i ostali igrači moraju napraviti korak naprijed. Igrač s brojem 10 (Messi) ne mora uvijek glumiti Supermena - piše La Nacion.

'Taktika mu je sramota'

Posebno oštar prema Sampaoliju bio je legendarni Diego Maradona. Rekao je kako je on sramota od trenera te da se neće smjeti vratiti u Argentinu.

- Ako nastavi ovako, ne može se vratiti u Argentinu. Njegova taktika je sramotna. Iako su Islanđani u prosjeku visoki 190 centimetara, mi smo uvijek na kornerima išli na skok. Nismo imali kratkih kombiniranja - rekao je Maradona koji radi kao dopisnik za talijansku i venecuelansku televiziju tijekom turnira.

Maradona koji je s Argentinom bio svjetski prvak 1986. kaže kako Sampaoli jednostavno nije dovoljno dobro pripremio momčad za Rusiju.

- Ne krivim igrače. Krivim manjak priprema jer očito da ih uopće nije bilo. Možete dovesti 25 briljantnih igrača sa sobom, ali morate raditi s njima. Možemo vidjeti da je Island bio bolje 'nagažen' u pripremama od Argentinaca i to je velika sramota - rekao je Maradona.

Dodao je da je bilo čudno vidjeti argentinske nogometaše bez rješenja i pognutih glava.

- Muče se da odigraju kratke pasove. Messi im je bio jedino rješenje. Ovo je veliki problem uoči iduće utakmice jer i Nigerija s kojom igramo zadnju utakmicu ima iskustva. Znaju kako ići u kontru i kako zabiti gol - zaključio je Maradona.

