Messi natrpao Zidaneovog sina. Zimus ga je tražio i Dinamo

Nogometaši Argentine, aktualni svjetski prvaci, pobjedom su krenuli u obranu naslova. U prvom kolu skupine J pobijedili su Alžir s 3-0 (1-0) u Kansas Cityju.

Argentina je povela u 17. minuti pogotkom Lionela Messija koji je ovog utorka postao prvi nogometaš u povijesti koji je nastupio na šest različitih svjetskih prvenstava. Ujedno je ovo bio njegov jubilarni 200. nastup u dresu argentinske reprezentacije.

Foto: Bernadett Szabo

Do kraja utakmice, Messi je uvalio još dva komada i hat trickom se izjednačio s legendarnim Miroslavom Kloseom na ljestvici najboljih strijelaca svjetskih prvenstava.

Alžirski čuvar mreže je 28-godišnji Luca Zidane, sin legendarnog Zinedine Zidana. Svi su sinovi prošli kroz akademiju Reala, no samo je Luca odabrao poziciju među stativama. Put kroz mlađe kategorije bio je obilježen stalnim usporedbama, a situacija je postala još složenija kada je njegov otac preuzeo vođenje prve momčadi.

Unatoč talentu, proboj u prvu momčad "kraljevskog kluba" bio je gotovo nemoguća misija. U konkurenciji golmana svjetske klase poput Keylora Navasa i Thibauta Courtoisa, Luca je zabilježio samo dva službena nastupa u La Ligi. Iako je bio dio momčadi koja je osvojila Ligu prvaka 2018. godine, shvatio je da za pravi razvoj mora otići negdje gdje će biti prvi izbor.

Foto: Siphiwe Sibeko

​- Otišao sam u Racing kako bih igrao svaki tjedan, što je najvažnije - objasnio je odluku o posudbi u Racing Santander 2019. godine.

Taj je potez označio početak kaljenja u surovoj stvarnosti španjolske druge lige, Segunde. Nakon Santandera, potpisao je za Rayo Vallecano i bio jedan od ključnih igrača u njihovom povratku u prvu ligu u sezoni 2020./21. Uslijedile su dvije sezone u Eibaru prije nego što je u ljeto 2024. prešao u Granadu za 500.000 eura. Kroz sve te godine naučio je živjeti s pritiskom koji nosi njegovo prezime.

​- Kada se prezivaš Zidane, sve što radiš ima veći odjek. Ljudi čekaju da se dogodi nešto loše kako bi mogli pričati o tome. Ali s tim se nosim odmalena, pa mi je to postalo prirodno.

Alžir umjesto Francuske

Iako je rođen u Francuskoj i s mladom reprezentacijom osvojio Europsko prvenstvo do 17 godina 2015., gdje je u polufinalu protiv Belgije obranio tri penala, Luca je na seniorskoj razini donio odluku koja je mnoge iznenadila. U jesen 2025., nakon što je Fifa odobrila njegov zahtjev, odlučio je predstavljati Alžir, zemlju iz koje potječu njegovi djed i baka. Veza s alžirskom kulturom, koju je obitelj njegovala u Marseilleu, bila je presudna.

​- Živjeli smo u alžirskoj kulturi odmalena. Čast je igrati za Alžir. Konačna odluka bila je moja, ali razgovarao sam s obitelji. Moj otac je bio sretan, znao je da je to nešto što želim učiniti - objasnio je.

Debitirao je u listopadu 2025. protiv Ugande i brzo se nametnuo kao prvi golman izbornika Vladimira Petkovića. Na Afričkom kupu nacija 2025. postavio je turnirski rekord od 390 minuta bez primljenog gola, no Alžir je ispao u četvrtfinalu od Nigerije u napetoj utakmici. Taj je susret za Lucu završio i neslavno, suspenzijom od dvije utakmice zbog sudjelovanja u gužvi. Ipak, sve je to bila priprema za najveću pozornicu. Uoči Mundijala pretrpio je tešku ozljedu, prijelom čeljusti i brade, no vratio se na teren sa zaštitnom maskom i u prijateljskoj utakmici protiv Nizozemske sačuvao mrežu netaknutom u pobjedi 1-0.

Dinamo Zagreb

Zimus je ugledni španjolski As objavio informaciju da je Dinamo bio zainteresiran za njegove usluge. Dinamo je nudio dva milijuna eura.