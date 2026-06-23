Lionel Messi zabio je oba gola u pobjedi Argentine 2-0 nad Austrijom i jednom utakmicom srušio čak četiri Guinnessova rekorda Svjetskog prvenstva
Messi opet piše povijest: Srušio čak četiri rekorda na utakmici!
Argentina je pobjedom 2-0 svladala Austriju, a kapetan Lionel Messi (38) bio je, kao i toliko puta dosad, središnja figura napada. S dva pogotka u toj utakmici prestigao je Miroslava Klosea, koji je sa 16 golova dosad držao rekord najboljeg strijelca u povijesti Mundijala. Messi sada na tom popisu stoji sam na vrhu s 18 golova.
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Guinnessova knjiga rekorda ubrzo je potvrdila čak četiri nova rekorda: pored najboljeg strijelca, Messi sada drži rekorde i po broju odigranih utakmica (28), broju pobjeda (18) te ukupno provedenih minuta na Mundijalu (2489).
- Svjedočimo povijesti - kratko su poručili iz Guinnessa.
All the records broken by Lionel Messi today:— Guinness World Records (@GWR) June 22, 2026
Most FIFA World Cup finals goals by a football (soccer) player - 18
Most FIFA World Cup matches played in by an individual - 28
Most matches won by a player at the football (soccer) FIFA World Cup - 18
Most minutes played in the…
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Na svom šestom Svjetskom prvenstvu, na koje je stigao kao 38-godišnjak, Messi nastavlja redefinirati pojam dugovječnosti u međunarodnom nogometu.
Na svjetskoj je pozornici debitirao još 2006. godine, a sada, dva desetljeća kasnije, i dalje je nezaustavljiv.
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