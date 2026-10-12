Messi otkrio zbog čega duboko žali. Odgovor će vas iznenaditi: 'Pomislio sam, kakva budala'

Sve je osvojio, zaradio basnoslovne iznose, ali ni Lionel Messi (39) nije imun na žaljenje za propuštenim prilikama. Argentinac se otvorio u podcastu 'Miro de atras' i otkrio za čime najviše žali u životu. Nije riječ o promašenom penalu ni izgubljenom finalu, nego o nečemu što mu nedostaje izvan nogometnog terena.

Messi, koji je rođen u argentinskom gradu Rosariju, najviše žali što nije u ranoj životnoj dobi naučio engleski.

- Žalim za puno toga, ali posebno jer nisam kao dječak naučio engleski. Imao sam vremena da barem učim engleski, ali to nisam učinio. Duboko žalim zbog toga - rekao je.

Foto: Matias Baglietto

Osmerostruki osvajač Zlatne lopte propustio je brojne interakcije zbog jezične barijere.

- Često sam bio u nevjerojatnim situacijama sa spektakularnim ljudima, a uz njih bih se osjećao kao da ništa ne znam. Uvijek bih pomislio: 'Kakva sam budala, koliko sam vremena potratio.'

Ipak, to iskustvo iskoristio je kao primjer za svoju djecu.

- Kad ste mladi, to ne shvaćate. Zato sad to ističem svojoj djeci, da je važno imati dobru edukaciju, učiti i biti spreman. Moraju iskorištavati ono što im je dostupno, iako meni nikad ništa nije nedostajalo, oni su u drugačijoj situaciji - poručio je legendarni nogometaš.