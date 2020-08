Messi prelomio: Preskočit će trening i testiranje za koronu...

Testiranje bi se trebalo odviti u nedjelju kroz dan, a Messi ne planira prisustvovati na njemu, kao niti na prvom treningu u ponedjeljak gdje bi se trebao pojaviti i Ronald Koeman kao novi trener

<p>Svakim danom od katalonskih i argentinskih medija stižu novosti kako je<strong> Leo Messi</strong> sve dalje od ostanka u Barceloni i sve bliže odlasku na Otok, a kako javlja<a href="https://www.mundodeportivo.com/futbol/fc-barcelona/20200829/483172425911/messi-no-se-presentara-manana-a-los-tests-pcr-e-insiste-en-irse.html" target="_blank"> Mundo Deportivo</a>, Messi je odlučio ne doći na klupsko testiranje na korona virus.</p><p>To testiranje trebalo bi se odviti u nedjelju kroz dan, a Messi ne planira prisustvovati na njemu, kao niti na prvom treningu u ponedjeljak gdje bi se trebao pojaviti i <strong>Ronald Koeman</strong> kao novi trener Barcelone.</p><p>Argentinski nogometaš inzistira na tomu kako je klauzula koja mu dopušta napuštanje kluba i dalje aktualna usprkos tomu što je u ugovoru kao rok naveden 10. lipanj. S obzirom na pauzu zbog korona virus Argentinac računa kako je ta klauzula i dalje validna te kako se on nije dužan pojaviti na treninzima. Uz to, računa i kako može raskinuti ugovor s Barcelonom i tako besplatno prijeći u svoj sljedeći klub što bi znatno olakšalo situaciju s obzirom na to da u trenutačnom ugovoru ima otkupnu klauzulu u visini od nestvarnih 700 milijuna eura.</p><p>Ipak, u klubu ne pristaju na kompromis te inzistiraju na svojih 700 milijuna eura koji im po njima pravno pripadaju. Messi se s tim ne slaže, a lako je moguće da nas čeka bitka na sudu ako ne dođe do dogovora.</p><p>U međuvremenu, trener Cityja<strong> Pep Guardiola </strong>viđen je u Barceloni gdje je navodno došao kako bi dogovorio detalje Messijevog ugovora s 'građanima'. U slučaju odlaska u City, Messijeva plaća navodno bi bi la nestvarnih 1,57 milijuna eura po sezoni, čime bi postao daleko najplaćeniji nogometaš u povijesti.</p>