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UTRKA ZA ZLATNU KOPAČKU

Messi vodeći strijelac: Može li srušiti i rekord star 50 godina?

Piše Bruno Lukas,
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Messi vodeći strijelac: Može li srušiti i rekord star 50 godina?
Foto: HANNAH MCKAY/REUTERS

Lionel Messi trenutačno je vodeći strijelac Mundijala, a mogao biti prvi igrač izvan liga petica koji je osvojio Zlatnu kopačku na Svjetskim prvenstvima od 1974. godine

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Lionel Messi (39) predvodi utrku za Zlatnu kopačku Svjetskog prvenstva sa šest golova, dva više od Mbappéa, Haalanda i Viniciusa Jr.

Počeo je hat-trickom protiv Alžira, dodao dva gola protiv Austrije i slobodnim udarcem dovršio grupnu fazu protiv Jordana u kojoj je Argentina bila prva u skupini.

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Ono što bi Zlatna kopačka za Messija značila posebno je iz perspektive klupskog nogometa. Argentinac nastupa za Inter Miami u MLS-u, ligi koja se ne ubraja u pet najjačih europskih natjecanja.

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Ako osvoji nagradu najboljeg strijelca na SP-, bio bi prvi igrač koji nastupa za klub izvan engleske, španjolske, njemačke, talijanske ili francuske lige koji je to postigao još od Grzegorzа Lata 1974. u Zapadnoj Njemačkoj. Lato je tada nastupao za matični Stal Mielec u Poljskoj.

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Messi nikada u karijeri nije osvojio Zlatnu kopačku na Svjetskom prvenstvu, najbliže je bio 2022. kada ga je Mbappé pretekao hat-trickom u finalu. Sad, na šestom Mundijalu i s 39 godina, vodi utrku koja bi mu mogla donijeti i taj jedini trofej koji mu nedostaje.

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