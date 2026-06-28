Messi vodeći strijelac: Može li srušiti i rekord star 50 godina?

Lionel Messi (39) predvodi utrku za Zlatnu kopačku Svjetskog prvenstva sa šest golova, dva više od Mbappéa, Haalanda i Viniciusa Jr.

Počeo je hat-trickom protiv Alžira, dodao dva gola protiv Austrije i slobodnim udarcem dovršio grupnu fazu protiv Jordana u kojoj je Argentina bila prva u skupini.

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Ono što bi Zlatna kopačka za Messija značila posebno je iz perspektive klupskog nogometa. Argentinac nastupa za Inter Miami u MLS-u, ligi koja se ne ubraja u pet najjačih europskih natjecanja.

Ako osvoji nagradu najboljeg strijelca na SP-, bio bi prvi igrač koji nastupa za klub izvan engleske, španjolske, njemačke, talijanske ili francuske lige koji je to postigao još od Grzegorzа Lata 1974. u Zapadnoj Njemačkoj. Lato je tada nastupao za matični Stal Mielec u Poljskoj.

Messi nikada u karijeri nije osvojio Zlatnu kopačku na Svjetskom prvenstvu, najbliže je bio 2022. kada ga je Mbappé pretekao hat-trickom u finalu. Sad, na šestom Mundijalu i s 39 godina, vodi utrku koja bi mu mogla donijeti i taj jedini trofej koji mu nedostaje.