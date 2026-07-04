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SAMOKRITIČAN NAPADAČ

Messi: Znali smo da nas čeka teška utakmica. Nije slučajno da nisu izgubili od Španjolske...

Piše Issa Kralj,
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Messi: Znali smo da nas čeka teška utakmica. Nije slučajno da nisu izgubili od Španjolske...
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Foto: Paul Childs
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Nismo mogli dobro pritiskati. Linije su nam ostajale preduge, a oni su uvijek imali igrača više. Nisu imali loptu, ali tjerali su nas da trčimo jer nismo mogli pritiskati kako smo željeli - rekao je Messi nakon susreta

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Argentina je teškom mukom i odlaskom u produžetke slavila nad Zelenortskim Otocima 3-2. Jedna od senzacija Mundijala pružala je snažan otpor aktualnim svjetskim prvacima koji su u dramatičnoj završnici došli do pobjede i plasmana u osminu finala. Argentina je povela preko Messija u 29. minuti, Duarte je šokirao u 59. i izjednačio na 1-1. Rezultat na semaforu se nije mijenjao nakon 90 minuta pa su slijedili produžeci. U uzbudljivim produžecima povela je Argentina preko Martineza, Sidny je zatresao mrežu za 2-2. Na kraju je za konačnih 3-2 presudio autogol Dineyja. 

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Foto: SAM NAVARRO

Nakon utakmice oglasio se i Lionel Messi koji je bio realan i nije skrivao da su se njegovi suigrači mučili tijekom utakmice. 

- Znali smo da će biti vrlo teška utakmica. Nije slučajno da ova momčad nije izgubila ni od Španjolske ni od Urugvaja. Napravili smo najteže, pronašli prvi gol, ali onda smo izgubili loptu, povukli se i nismo mogli nametnuti svoju igru - započeo je Messi. 

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Istaknuo je kako Argentina nije uspjela dovoljno pritiskati i druge probleme koji su igrači Zelenortskih Otoka stvarali.

- Nismo mogli dobro pritiskati. Linije su nam ostajale preduge, a oni su uvijek imali igrača više. Nisu imali loptu, ali tjerali su nas da trčimo jer nismo mogli pritiskati kako smo željeli. 

U osmini finala Argentinu čeka dvoboj protiv Egipta 7. srpnja. Messi je jasan oko nastavka turnira.

- Ovo je nokaut-faza i nitko ti ništa ne poklanja. Ovo Svjetsko prvenstvo vrlo je izjednačeno i sve su utakmice iznimno teške. Sada je najvažnije odmoriti se, izvući pozitivne stvari i ispraviti loše, a mislim da ih je danas bilo puno - zaključio je.

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