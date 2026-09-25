MESSIJEV OPROŠTAJ Razgrabili ulaznice za 'posljednji tango' za Argentinu! Evo koliko su koštale

Argentinski nogometni savez objavio je da su ulaznice za utakmicu protiv Benina, koja će ujedno biti zadnja utakmica Lionela Messija u dresu reprezentacije, rasprodane u roku od dva sata. Messi će odigrati posljednju utakmicu za reprezentaciju 6. listopada protiv Benina u Buenos Airesu na stadionu Monumental, koji prima više od 85.000 gledatelja.

Interes je bio velik iako Benin nije zvučan protivnik, a na internetskoj stranici za prodaju ulaznica već se nakon dva sata pojavila oznaka 'rasprodano'. Cijene ulaznica kretale su se od približno 52 do 277 eura.

Messi je ovo ljeto nastupio na Svjetskom prvenstvu, na kojem je Argentina branila naslov svjetskog prvaka. Argentinci su stigli do finala, ali ih je zaustavila Španjolska. Šest tjedana nakon tog poraza u finalu, krajem kolovoza, 39-godišnji nogometaš je objavio da se povlači iz reprezentacije.

Izbornik Lionel Scaloni je iznenadio sve uvrstivši Messija u sastav za nadolazeće prijateljske utakmice. No predsjednik Nogometnog saveza Claudio Tapia potvrdio je da je Messi prihvatio poziv za utakmicu protiv Benina jer se želio oprostiti od navijača na svom domaćem stadionu.

Tapia je također najavio da su svi argentinski igrači koji su uz Messija osvojili naslov prvaka 2022. godine, kao i njihove obitelji, pozvani na utakmicu kako bi svjedočili "posljednjem tangu najboljeg svjetskog igrača". Prije toga, Argentina će 30. rujna u Córdobi igrati protiv Bolivije, a 3. listopada u Buenos Airesu odmjerit će snage s Burkinom Faso.

Od svog debija za Argentinu 2005. godine, Messi je odigrao 207 međunarodnih utakmica i postigao 125 pogodaka – što su rekordi u povijesti argentinske reprezentacije. Prije četiri godine Messi je predvodio argentinsku reprezentaciju do naslova svjetskog prvaka u Kataru. S Argentinom je također dvaput bio finalist Svjetskog prvenstva – 2014. i 2026. godine. S reprezentacijom je osvojio i Copa Américu 2021. i 2024. godine. Na klupskoj razini, Messi trenutno igra za Inter Miami u sjevernoameričkom MLS-u.