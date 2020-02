Meštrović iz Dubaija na derbi: Želimo tretman kao i svi drugi

Osijek i Slavonija su na nogama. Tako je uostalom uvijek kad tamo stižu Hajduk ili Dinamo. Danas je od 15 sati gost gradskog vrta lider i prvak Dinamo.

- Uvijek je posebno kad Hajduk ili Dinamo dolaze kod nas, a evo ja sam sad u Osijek došao samo radi derbija i dolaska Dinama. Bio sam u Dubaiju - rekao nam je prvi čovjek kluba s Drave Ivan Meštrović.

Proteklih je dana predsjednik Osijeka reagirao zbog suđenja i zbog toga što po njegovom mišljenju njegov klub nema isti tretman kao, primjerice, Dinamo ili Hajduk. Iz Dinama su mu odgovorili videom Lopina isključenja iz utakmice protiv Intera u prošlom kolu.

- Samo želim da imamo isti tretman kao i svi ostali klubovi, ako se u Gradskom vrtu nama isključi igrač zbog dva žuta kartona u prvih 15 minuta, onda neka to bude slučaj i na drugim stadionima, kad igrači zasluže isključene na samom početku utakmice - rekao nam je Meštrović, kojega smo upitali i za mišljenje o VAR-u.

- Neke stvari u životu volim, neke baš i ne, a VAR mi je još u nekoj sivoj zoni. Indikativno je to što i neki od ključnih ljudi svjetskih nogometa nisu zadovoljni VAR-om. Nemam još definirano mišljenje o VAR-u, treba proći 10-20 kola da bih mogao reći jesam li za to ili protiv toga - kaže Meštrović.

Ove su sezone u HNL-u Dinamo i Osijek dosad igrali dvaput, a bile su to utakmice koje su donijele samo jedan gol. U kolovozu je u Gradskom vrtu bilo 0-0, a Dinamo je u listopadu u Maksimiru slavio golom Damiana Kadziora.

Nenad Bjelica ponovno se danas vraća u svoj grad i na stadion na kojemu je ostavio veliki i neizbrisivi trag.

- Osijek je moćan, ali mi očekujemo tri boda. Bit će sigurno dobra atmosfera i dobra utakmica - rekao je Nenad Bjelica.

Dinamo će u Osijeku biti bez ozlijeđenih Luke Ivanušeca, Marija Gavranovića i Antonija Marina, a nedostajat će i Marin Leovac, koji je bolestan.

Osijek je neporažen u Gradskom vrtu više od godinu dana i 19 utakmica (13 pobjeda i šest remija). Zadnji koji je slavio uz Dravu bio je Hajduk 3. veljače 2019. 1-0 golom Mije Caktaša.

- Pokušat ćemo srušiti tu tradiciju. Treba im čestitati na tome, lijep je to doseg ne izgubiti kod kuće dugo, nije to baš svatko ostvario u ovih godinu dana, to još više govori o kvaliteti Osijeka, pogotovo na svojem terenu. Mi ćemo pokušati biti bolji od njih i pobijediti - dodao je Bjelica.