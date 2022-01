Rijetko viđeni šou u RTL-ovoj emisiji uživo "Vrijeme je za rukomet" nakon povratka hrvatske rukometne reprezentacije s Eura.

'Kauboji' su se vratili iz Budimpešte, gdje je u srijedu remijem protiv Nizozemske zaključila Europsko prvenstvo na osmom mjestu. Nikad slabiji plasman od 2002., kad je počeo streloviti uspon hrvatskog rukometa. Sve su u televizijskom studiju komentirali Petar Metličić, Drago Vuković i Goran Šprem koji nisu štedjeli izbornika Hrvoja Horvata.

Izbornik je zbog korona virusa morao koristiti čak 30 igrača, krpao je momčad kako je znao, prošao prvi krug nakon pobjeda nad Srbije i Ukrajine i poraza od Francuske.

Novi poraz protiv Crne Gore uzdrmao je nade "kauboja" u polufinale, a Danci su to samo potvrdili iako je Hrvatska u tom dvoboju odigrala na gornjoj granici mogućnosti i borila se gotovo do samog kraja. Pobjeda nad Islandom podigla je atmosferu, no remi s Nizozemcima, momčadi koja ne pripada vrhu europskog rukometa, ostavio je gorak okus u ustima.

Koliko je bilo teško?

- Sigurno je bilo teško. Inače je teško i izazovno, uvijek imaš puno bitki voditi, ali ovo je bilo neponovljivo. Veselio sam se tome, svi jesmo, ali ispalo je kako je ispalo - kazao je Horvat na početku zanimljivog nastupa na RTL-u.

Je li nepošteno recenzirati nastup nakon ove korone?

- Apsolutno ne. Bilo je tako kako jest, možemo proći korak po korak i proći sve što zanima javnost.

Je li osmo mjesto podbačaj?

- Ne može reprezentacija biti sretna osmim mjestom, da odmah podvučemo crtu. Uvijek hoćemo medalju, od nas svi to očekuju. Ljestvice je dobro postavljati visoko, nećeš oboriti svjetski rekord ako ne postaviš ljestvicu visoko.

Koliko je visoko bila ljestvica?

- Cilj je bio ući u borbu za medalje, u tom smjeru smo išli i pripremali se, vidjeli smo se na postolju. Imali smo dogovor: nitko nam ne može uzeti san da postanemo prva generacija s europskim zlatom. Naravno da su nam se planovi revidirali nakon korone, bili smo ranjeni već u Szegedu, a to se vidjelo i poslije.

Što je bilo uoči Crne Gore?

- Već u Szeged došli smo dosta ranjeni. Uoči prve utakmice imali smo nekoliko izostanaka, ali s Francuzima smo uspjeli ući u rat, u borbu. Korektno je bilo, napadački ne na zadovoljavajućem nivou, zbog neiskustva smo možda bili pod dojmom. Ulovili smo priključak, hrabro se borili, ali nismo uspjeli stići ih, isključenje je poremetilo sve. Dolazili su neki igrači preko noći, Musa i Jelinić, pohvatali smo se bez treninga. Trebate vi doći po noći u hotel, čekati cijeli dan test i ući u utakmicu. Kapa dolje svima koji su ušli na taj način.

- Sa Srbijom je bilo bolje, ali isto neke stvari nisu štimale, što je bilo i očekivano. Nakon toga dolazi Ukrajina, objektivno najslabija reprezentacija na turniru. Nakon Szegeda otpalo nam je četiri, pet igrača, nismo bili uigrani, pada ti samopouzdanje i onda izgleda da se ne boriš. A teško je biti uvjeren kad ne znaš hoće li ti ovaj igrač zatvoriti ili neće.

Je li bilo pogreške u pripremi?

- To su igrači koji dolaze u noći, imaju stražare ispred soba, ne smiju ni na sastanke s momčadi, potajno sam dolazio do njih, slali smo im videa putem WhatsAppa... Da, imali su svi problema s koronom, Crnogorci su imali možda prednost jer su je ranije odradili pa su se kompletirali. A mi svako kolo igramo prvu utakmicu turnira.

- Sigurno nije samo korona jedino što se moglo popraviti, ali okolnosti su takve. Nikad se nije dogodilo u nižim ligama da četiri igrača dođu noć prije bez treninga i odigraju kolo, a kamoli usred Europskog prvenstva. Još na početku sam zvao igrače koje sam ranije trenirao, a onda su dolazili i drugi. I onda bi trebali po noći doći i igrati Europsko prvenstvo? Pa dajte... Jedan Alilović dolazi u bezizlaznu situaciju, Jakov Gojun... Kapa do poda, pokazali su koliko je reprezentacija draga.

Ja sam samo čuo opravdanja...

Javio se i Petar Metličić.

- Sve je ovo u redu, ali samo sam čuo opravdanja. Mi imamo probleme, korona, nije momčad koju smo birali, nije ovo, nije to. Ali nitko mi ne može dokazati da su Nizozemska i Crna Gora bolje od nas. Na kraju su to i druge momčadi pokazale, osim Mađarske koja nije velesila. Gubili su 10 razlike od Francuske, Danske, Islanda... Sigurno nije bilo lako, ali mi smo minimalno trebali igrati utakmicu za peto mjesto i biti u igri za direktan plasman za Svjetsko prvenstvo. Dolaze kvalifikacije o kojima nam ovisi i Svjetsko prvenstvo i Olimpijske igre. Igrači su bili dovoljno kvalitetni da dobiju te dvije utakmice. Mi imamo iskustvo, prošli smo neke stvari koje ljudi žele čuti. Ja ne mogu lagati nekoga, stvari treba reći kakve jesu. Imali ste tri dana prije Crne Gore, najviše odmora... Pristup nije bio dobar, ta momčad nije došla na teren. Nitko me ne može uvesti da je to bilo u redu.

- To nitko ne govori - ubacio se Horvat.

- Igrali smo dobro protiv Danske i Francuske, ali bodove nismo dobili. Satisfakciju? Možda, ali bodova nemamo. S ovom ekipom morali smo pobijediti Crnu Goru i Nizozemsku. Ljudski je griješiti, ovo-ono, priprema... Ali što se tiče korone i uigravanja, imali su problema i drugi. To ne pije vodu.

Nismo došli na tu utakmicu

Goran Šprem nastavio je u istom tonu.

- Ne smije nam se to događati. Žao mi je što su nas te dvije utakmice vodile u utakmicu za peto mjesto, možda i u polufinale. Ali nismo ih dobili jer smo bili loši, a ne oni dobri. Na utakmicu protiv Crne Gore nismo došli, nismo napravili pet faula na cijeloj utakmici! I iz Nizozemske, koja je uz dužno poštovanje treća liga, ne smijemo gubiti bodove...

Horvat je odgovorio:

- Potpisujem taj rezultat. Ali na koliko ste bili natjecanja da ste svaku utakmicu odigrali u drugom sastavu? Nijednom! Mi smo išli na to da nam je obrana zaštitni znak, da nam je to forte, da uđemo u rat i u borbu za medalju. Mi smo promijenili tri postave, a neki igrači prvi put čuli su neke dogovore. Ti nemaš vremena dogovoriti neke stvari. Obrana je kolektivni dio igre gdje ne smiješ pasti. Zbog grešaka u defenzivnom dijelu prelako smo primali golove i to je uvuklo u nesigurnost u napadu. Nikoga ne opravdavam, znam da smo trebali dobiti Crnu Goru i ući u rat s njima. Kod Islanda, kad smo proveli nekoliko dana skupa, uspjeli smo se vratiti. Teško je dati optimum kad nisi uigran i siguran u suigrače. A teško je dobiti sigurnost s devetom, desetom, 11. postavom središnjeg dijela zone. Nismo trebali izgubiti od Crne Gore, trebali smo se potući.

Goran Šprem kontrirao je:

- Ne mogu se složiti s time da se nismo bili spremni potući. Nismo rekli da nismo griješili u napadu, ali nema to veze s tim da nisi nekoga udario.

- U sljedećoj liniji zvao bih i vas - nasmijao je sugovornike Horvat:

- Pada ti agresivnost kad mijenjaš toliko igrača...

- Izgubili smo utakmicu u obrani, ne u napadu - podcrtao je Šprem.

Ako si mislio na nas, reci!

Kako tumačite reakciju nakon Danske?

- To se nije smjelo dogoditi, otišlo je sve u smjeru u kojem nije smjelo.

Pero Metličić je htio rastumačiti.

- Da ti ja nešto objasnim, niti smo te postavili niti ćemo te smijeniti, svima nam je u interesu hrvatski rukomet. Ali to nismo ti, ja ili on, nego mali klubovi. A tu verbalnu utakmicu tko ti je što rekao, tu nikad nećeš pobijediti. To ti moram reći pred svima! I znaš što je tu problem, što gubiš fokus na momčad i zadatke koje trebaš raditi. I kad smo mi igrali, bilo je toga. Što sam trebao, ubiti pola Hrvatske?! A ovo drugo je nebitno... Tu utakmicu nećeš pobijediti, vjerojatno si izgubio fokus i bio previše opterećen.

Horvat je odgovorio:

- Rekao sam da je reakcija bila nepotrebna, svaka škola košta.

Metličić je dobacio:

- Ako stvarno nisi mislio na nas, reci!

Horvat nije odgovorio.

Nisam se odrekao Karačića

Zašto se odrekao Igora Karačića?

- Nisam ga se odrekao, on je bio na popisu od 35 imena i to sam s njim jasno komunicirao. Obrana nam je davala primat i htjeli smo složiti jaku defenzivnu Hrvatsku. S tim da je Karačić rekao da sve prihvaća, da je spreman uletjeti u 5 do 12, da će dati sve za Hrvatsku. Kasnije smo stupili u kontakt, dobio je koronu i bio toliko slab da nije mogao u Kielce na pregled. Sad je u treningu i dobro je, ali tad smo imali na sredini Duvnjaka i Cindrića i mislili da je to normalno. Nismo htjeli dovoditi Karačića da bude na tribini.

Šego?

- Napravio sam previd (što ga nisam zvao pola godine, op.a.), izgladili smo sve u 20 sekundi. I on je završio na antibioticima, smatrali smo da smo pokriveni Pešićem, da su tu i Šunjić i Pilipović. Razgovarali smo s njim i u idućim akcijama računamo na njih. Ti igrači bit će u konkurenciji, računamo na njih.

Štrlek?

- Rekao je sam da mu otiče koljeno, da mu treba dva do tri tjedna rehabilitacije, Pavlović je imao problem s preponom, Jotić s koljenom itd. Dogodilo se toliko toga da ne stigneš sve ni iskomunicirati - upozorio je Horvat.

Bi li opet ponovio iste pozive?

- Da su svi bili zdravi koje sam prvotno zvao, išao bih s njima. Mislio sam, ispast će možda jedan, dva igrača... Duvnjak bi mi bio prvi prednji...

Trebaju li igrati najbolji?

Metličić je direktno pitao:

- Trebaju li igrati najbolji igrači?

- Trebaju igrati oni koji su najbolji za rezultat, da. Ne može nijedan pojedinac biti jači od tima. Htjeli smo imati jasno podijeljene uloge, a da je bilo malo trzavica, raspali bismo se - odgovorio je Horvat.

- Rekao si da se ta momčad raspala. Ali po meni, u reprezentaciji moraju igrati najspremniji. Nije to poligon za testiranje. Evo, uhvatit ću se pivota. Dvojica se muče s ozljedama, Marin je tu, okej, poznaješ ga, hoćeš ga probati. Šušnja igra samo do centra, Grahovac ne igra. Došli su iz klubova gdje igraju malo ili nikako u reprezentaciju - kaže Metličić.

- Najmanje igra Marino Marić - kazao je Horvat.

- Ali on je taj koji je stvorio kult reprezentacije, ali nije starac. Počeo si pričati za golmana, a zašto Mate Šunjić? Rekao si da hoćeš balans mladih i starih. U redu, Pilipović je bio varijanta - ubacio se Metličić.

- Nisam za to da se ulazi u izbor igrača. Ne bih htio da namećemo nekoga, da pričamo o imenima - kazao je Šprem.

- Ja sam se zapitao koliko možemo kvalitetni biti obranu od ovih 16 igrača, to sam pitao i Balića oko Nove godine. Po meni, bili smo tanki na trojci i četvorci - kazao je Drago Vuković.

Je li previd što Lučin i Jelinić nisu bili pozvani isprva?

- Da nije njih, netko bi drugi isplivao. Drago mi je zbog njih, nisu bezveze bili s nama u kombinacijama na pripremama i na ljeto.

Zašto Slišković nije dobio više prilike?

- To je ovo o čemu pričamo, teško je odraditi reprezentaciju kad ne igraš u klubu. A i oni koji nisu preboljeli koronu dobili bi je tu, gledali smo tko je netom prebolio. I kad je došao, osjetio je probleme s ramenom, premalo je vremena bilo da klikne. Ti svaki dan čekaš hoće li ti se Mamić ili Srna priključiti za trojku i nikako.

Metličić je dobacio:

- Opet se dogodilo da mi to ne znamo, on je osvajač medalje.

Meni to izgleda loše i ružno

Horvat je odgovorio:

- Slišković me molio, rekao je da će doći pomoći malo, da ne igra više od 10-15 minuta.

- Govoriš koliko je bitno za atmosferu... A usred turnira oni odlaze ća. To su meni i Željku Babiću zamjerali uoči Rija. Mi smo trebali ostati nakon ispadanja u četvrtfinalu, klubovi su napravili pritisak zašto smo im dali zeleno svjetlo. Meni to izgleda jako loše i ružno. Ništa im se ne bi dogodilo da ostanu još dva dana i kultu o kojem pričamo - povikao je Metličić.

- Pa mi više nismo imali soba, to je bio autobusni kolodvor! Ljudi dolaze u 12 u noći, u 2 ujutro, voze ih u kontejnere da ih testiraju, dobivaju čuvare, ne doručkuju s momčadi, ne idu na trening... Tolika količina igrača da ti to ne možeš kontrolirati, nemaš prostora ni vremena za normalnu komunikaciju, a kamoli pripremu za utakmicu - kaže Horvat.

Medalja u Parizu na OI, tko su ti dečki?

- Kad kažemo Olimpijske igre, prije svega kreću kvalifikacije pa Svjetsko prvenstvo... Pokazali smo da je tu baza, da budućnost nije toliko crna, da su ovi dečki iskoristili priliku. Jasniji su široj javnosti. Možda je na prvotnom popisu bilo nepoznatih igrača, ali treba tražiti miks mladih i starih igrača. Stariji trebaju učiti mlađe, a treba gledati kako je to radio Čupić, kako je Musa imao utjecaj, pa Alilović i Gojun. To je neprocjenjivo za njihov daljnji razvoj, odrastanje kroz reprezentaciju. Stipe Pletikosa rekao je da je reprezentativni dres teži 30 kilograma od klupskog, vi to najbolje znate. Zbog onoga što nosi igranje u reprezentaciji. A ako budemo pametni, ako izvučemo najbolje iz ovoga, bit će pozitivno. I zahvalio bih igračima što su došli i odazivali se.

Da ti kažem nešto...

S kojim argumentima optimizam o medalji?

- Ima jačih i slabih reprezentacija, u Europi nema ni slabijih reprezentacija, vidjeli ste Nizozemsku. Neće biti nijedna utakmica lagana. Ali optimizam na temelju toga da smo se borili do samog kraja. Crna Gora ostavlja mrlju, ali možemo reći da smo utakmicu s Islandom igrali na gornjoj granici mogućnosti, da je to njima utakmica za polufinale, a nama ne - rekao je Horvat.

- Da ti kažem nešto. Jedan mudar čovjek je rekao: Hrvatska uvijek mora ići na medalju! Sad je prvo Svjetsko prevnstvo gdje Hrvatska prvo mora doći. I u Hrvatskoj nema mladih ni starih, nego najspremniji! Ima i onih koji ne žele - podcrtao je Metličić.

- Znači, korona je bila win-win situacija. Možemo pričati o taktici, igračima. Ali za tebe je bilo tako - dodao je.

- Grubo zvuči, ali ima dečki koji su se frkali po podu od bolova - rekao je Horvat.

- Zašto se nismo povukli - pitao je Metličić kroz polušalu.

- Zbog televizijskih prava, reklama... - odgovorio je Horvat.

- Drago mi je što smo ovo prošli i da ne bude problema u komunikaciji.

Podrška saveza?

- Sigurno će savez napraviti sve najbolje za reprezentaciju, u tom smjeru ići će i odluka.

Lino je bio upoznat sa svime

Vaši prethodnici Goluža i Babić nisu dobili podršku nakon petih mjesta, kako gledate na te kriterije?

- Ovo je atipično prvenstvo, znam da ćemo sjesti i donijeti najbolju odluku.

Je li Lino Červar odabirao igrače i bio u komunikaciji kao koordinator?

- Komunicirali smo. Koordinirali smo da svi rade isto, da pušemo u isti rog od kadeta do seniora, da igrači ne čuju prvi put nešto kad dođu u reprezentaciju. Lino je davao podršku. Je li bio uključen u rad stožera? Bio je upoznat sa svim odlukama, bio je s nama na pripremama u Osijeku i Poreču, to je i posao koordinatora - zaključio je Hrvoje Horvat.