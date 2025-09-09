'Mi Hrvati': Naši pripadnici se nisu sukobili na Maksimiru. Mi smo civilna obiteljska udruga

Visoka pobjeda reprezentacije Hrvatske protiv Crne Gore (4-0), dobra atmosfera na tribinama na kojima se okupilo preko 21.000 gledatelja, lijepa gesta gostujućih navijača koji su transparentom i pjesmom uputili ispriku zbog agresije njihove zemlje na jug Hrvatske i Dubrovnik obilježili su susjedski derbi u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo.

Nažalost, i ovoga puta nije moglo bez incidenata, na tribinama se dogodilo nekoliko manjih sukoba, poletjele su i baklje, intervenirala je i policija... a neki su tvrdili kako je došlo do sukoba između navijačke skupine Bad Blue Boys i Kluba navijača Mi Hrvati.

- Mi odlučno demantiramo bilo kakve sukobe u kojima su sudjelovali pripadnici naše skupine Mi Hrvati, jer kao što ljudi u Hrvatskoj sigurno znaju, mi smo civilna obiteljska udruga navijača i ovakvi napisi nam nanose štetu. Respektiramo Ultras scenu i to je to, ali mi okupljamo navijače svih klubova, navijamo isključivo za reprezentaciju i sva komunikacija u našoj grupi je vezana isključivo oko navijanja za reprezentaciju. Nikad nismo sudjelovali u sukobima, kod nas su svi dobrodošli, ali svi moraju i poštovati ista pravila - priopćili su nam službeni predstavnici CFA (Croatian Fans Ambassy) Mi Hrvati, koji su i na ovaj način željeli pokazati svoje zajedništvo i nisu isturili nekoga da priča u njihovo ime, nego svi skupa stoje iza ove objave kao klub navijača.

Atmosfera na tribinama tijekom susreta Hrvatske i Crne Gore u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Atmosfera na Maksimiru bila je jako dobra, čemu je doprinijela visoka pobjeda Dalićevih momaka, ali i korektno ponašanje crnogorskih navijača te pogotovo njihova poruka isprike koju su izvjesili na južnoj tribini, ali i zapjevali. Korektno je prošlo i intoniranje himni.

- Osim par neupućenih pojedinaca koji nisu znali da Crnogorci spremaju transparent nitko drugi nije zviždao. Klub navijača Mi Hrvati čestita reprezentaciji na pobjedi i vjeruje u plasman na Svjetsko prvenstvo u Ameriku te koristi priliku da kapetanu Luki Modriću čestita rođendan. Mi i dalje pratimo reprezentaciju, veselimo se sljedećim utakmicama i već smo započeli pripreme za gostovanje u Češkoj.

Foto: Mi Hrvati