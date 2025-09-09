Obavijesti

Sport

Komentari 9
OGLASILI SE O TUČNJAVI

'Mi Hrvati': Naši pripadnici se nisu sukobili na Maksimiru. Mi smo civilna obiteljska udruga

Piše Tomislav Gabelić,
Čitanje članka: 2 min
'Mi Hrvati': Naši pripadnici se nisu sukobili na Maksimiru. Mi smo civilna obiteljska udruga
4
Atmosfera na tribinama tijekom susreta Hrvatske i Crne Gore u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

"Mi okupljamo navijače svih klubova, navijamo isključivo za reprezentaciju i sva komunikacija u našoj grupi je vezana isključivo oko navijanja za reprezentaciju. Nikad nismo sudjelovali u sukobima"

Visoka pobjeda reprezentacije Hrvatske protiv Crne Gore (4-0), dobra atmosfera na tribinama na kojima se okupilo preko 21.000 gledatelja, lijepa gesta gostujućih navijača koji su transparentom i pjesmom uputili ispriku zbog agresije njihove zemlje na jug Hrvatske i Dubrovnik obilježili su susjedski derbi u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo.

Pokretanje videa...

Navijači 'vatrenih' diljem svijeta 22:36
Navijači 'vatrenih' diljem svijeta | Video: CFE - Mi Hrvati
ZAISKRILO NA SJEVERU Incident na Maksimiru: Hrvatski navijači se međusobno potukli!
Incident na Maksimiru: Hrvatski navijači se međusobno potukli!

Nažalost, i ovoga puta nije moglo bez incidenata, na tribinama se dogodilo nekoliko manjih sukoba, poletjele su i baklje, intervenirala je i policija... a neki su tvrdili kako je došlo do sukoba između navijačke skupine Bad Blue Boys i Kluba navijača Mi Hrvati. 

- Mi odlučno demantiramo bilo kakve sukobe u kojima su sudjelovali pripadnici naše skupine Mi Hrvati, jer kao što ljudi u Hrvatskoj sigurno znaju, mi smo civilna obiteljska udruga navijača i ovakvi napisi nam nanose štetu. Respektiramo Ultras scenu i to je to, ali mi okupljamo navijače svih klubova, navijamo isključivo za reprezentaciju i sva komunikacija u našoj grupi je vezana isključivo oko navijanja za reprezentaciju. Nikad nismo sudjelovali u sukobima, kod nas su svi dobrodošli, ali svi moraju i poštovati ista pravila - priopćili su nam službeni predstavnici CFA (Croatian Fans Ambassy) Mi Hrvati, koji su i na ovaj način željeli pokazati svoje zajedništvo i nisu isturili nekoga da priča u njihovo ime, nego svi skupa stoje iza ove objave kao klub navijača. 

Atmosfera na tribinama tijekom susreta Hrvatske i Crne Gore u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo
Atmosfera na tribinama tijekom susreta Hrvatske i Crne Gore u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Atmosfera na Maksimiru bila je jako dobra, čemu je doprinijela visoka pobjeda Dalićevih momaka, ali i korektno ponašanje crnogorskih navijača te pogotovo njihova poruka isprike koju su izvjesili na južnoj tribini, ali i zapjevali. Korektno je prošlo i intoniranje himni. 

- Osim par neupućenih pojedinaca koji nisu znali da Crnogorci spremaju transparent nitko drugi nije zviždao. Klub navijača Mi Hrvati čestita reprezentaciji na pobjedi i vjeruje u plasman na Svjetsko prvenstvo u Ameriku te koristi priliku da kapetanu Luki Modriću čestita rođendan. Mi i dalje pratimo reprezentaciju, veselimo se sljedećim utakmicama i već smo započeli pripreme za gostovanje u Češkoj.

Mi Hrvati
Foto: Mi Hrvati

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 9
FOTO Čuvao je ovce na planini, živio s 23 kune dnevno i bio neuhranjen. Prepoznajete li ga?
SLAVI 40. ROĐENDAN

FOTO Čuvao je ovce na planini, živio s 23 kune dnevno i bio neuhranjen. Prepoznajete li ga?

Luka Modrić (40) krenuo je iz malog mjesta Zaton Obrovački do kraljevskih visina Real Madrida i nagrade za najboljeg nogometaša svijeta. Kroz djetinjstvo je proživljavao tragediju i talent brusio u izbjegličkom kampu
FOTO Ovo je rodna kuća Luke Modrića. Okružena je minama
NAPUSTIO JU JE 1991.

FOTO Ovo je rodna kuća Luke Modrića. Okružena je minama

Najveći hrvatski nogometaš u povijesti danas posjeduje luksuzne vile u Zadru, Zagrebu, Madridu, ali njegovo djetinjstvo bilo je skromno. Za njegov osmijeh bila je dovoljna samo jedna kamena kućica u Zatonu Obrovačkom. Ona danas stoji zaboravljena i razrušena u mjestu u kojem je odrastao
Hrvatska - Crna Gora 4-0: Jakić zabio prvijenac, 'vatreni' i dalje bez poraza u kvalifikacijama!
PRIJENOS S MAKSIMIRA

Hrvatska - Crna Gora 4-0: Jakić zabio prvijenac, 'vatreni' i dalje bez poraza u kvalifikacijama!

Crna Gora ostala je s igračem manje u 42. minuti, a u 37. minuti Jakić je zabio prvijenac za 'vatrene'. Kramarić je povisio u 50. minuti pred 21.209 gledatelja na Maksimiru. Strijelac je još bio Perišić, a Kuč je zabio autogol

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025