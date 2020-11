'Mi smo prijatelji, ali u subotu to nećemo biti - završit ću ga!'

'Ne mogu predvidjeti što će se točno dogoditi, u kojoj će rundi pasti, ali znam da ću pobijediti. To je sigurno', poručio je prije borbe protiv Rydella Bookera (39) najbolji hrvatski boksač Filip Hrgović (28)

<p>Nešto manje od dva mjeseca nakon posljednje borbe, <strong>Filip Hrgović </strong>(27) vraća se u ring. Borit će se protiv Amerikanca <strong>Rydella Bookera</strong> (39) na Floridi, a naš će boksač loviti 12. profesionalnu pobjedu protiv neugodnog protivnika. Iako je prije konferencije za novinare Hrga bio rječitiji, na pressici je pokazao dozu respekta prema Bookeru.</p><p>- - Mogu reći da je on vješt borac i da ima dobru tehniku. Spretan je i bio je dobar, ali jedno je sparing na kojem je su uz njega bila još 2-3 borca koja bi išla na mene prije ili poslije njega, a drugo je prava borba gdje je to okršaj jedan na jedan - rekao je Hrgović i nastavio o svom prijatelju, ali i subotnjem protivniku: </p><p>- Gledajte, mi smo prijatelji. Dobro smo se provodili u Miamiju, ali u subotu to više nećemo biti. Onda smo od nedjelje ponovno prijatelji, ali želim ga završiti. Imao je dobar nastup protiv izazivača za svjetsku titulu Kubrata Puleva. Uzeo je par rundi i otišao sve do sudačke odluke. No, ja želim poslati jasnu poruku i zaustaviti ga u ovoj borbi</p><p>Američki veteran u karijeri ima 26 pobjeda od čega 13 nokautom i tri poraza, a u ovu borbu ulazi nakon poraza od <strong>Kubrata Puleva</strong>. Oslanjao se dosta na obranu u posljednjim borbama, a protiv Hrge mu to neće biti pametno. </p><p>- Definitivno neće. Promijenio sam cijeli tim, sve što sam radio... Ne želim da ispadne kao da nemam poštovanja prema bivšim trenerima, ali onaj posljednji je bio strogo defenzivni borac, a ja nisam takav - objasnio je Booker i osvrnuo se na Filipove prijašnje riječi o nokautu: </p><p>- Svi pričaju svašta dok ne uđu u ring. Znam da se dolazim boriti i znam Filipa. Bio sam mu glavni sparing partner jednom prigodom u Miamiju. Da budem iskren, u Miami sam otišao više kako bih tulumario, ali ovo sada je posao i definitivno sam u formi. Kad smo sparirali, obojica smo imali svojih trenutaka. Znam što mogu očekivati - jasan je američki borac.</p><p>Svjestan je Booker da će mu za pobjedu trebati dobri napadi na Hrgu kojeg još nitko u profesionalnoj karijeri nije uzdrmao.</p><p>- Smatram se boksačem svjetske klase i koristim svoje boksačke mogućnosti. Pored toga, imam i dobar boksački IQ. Boksam već 32 godine, iako izgledam kao da mi je 25-26 godina. Znam kako se prilagoditi. Donekle znam što mogu očekivati, ali sam poprilično siguran i da on ima dobrog trenera u Pedru (Diazu) te da se i on prilagodio. Kao što je rekao, prijatelji smo i nakon borbe će sve biti kul između nas.</p><p>Ipak, Hrga je dao konačnu prognozu borbe.</p><p>- Ne mogu predvidjeti što će se točno dogoditi, u kojoj će rundi pasti, ali znam da ću pobijediti. To je sigurno - zaključio je.</p>