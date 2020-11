Eddie Hearn i Frank Warren ve\u0107 neko vrijeme vode \u0161ahovsku bitku preko medija, pa je tako Warren jedva do\u010dekao novu priliku za verbalni okr\u0161aj i predlo\u017eio Eddieju da upravo Filip bude taj koji \u0107e odmjeriti snagu s Whyteom.

<p>Najbolji hrvatski boksač <strong>Filip Hrgović</strong> (28), spomenut je u zanimljivoj kombinaciji u vrhu teške kategorije. Naime, jedan od slavnih boksačkih promotora predložio je Hrgovića za spektakularnu borbu protiv <strong>Dilliana Whyta </strong>(32).</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Hrgović pjeva 'Grkinju'</strong></p><p>Nakon što je propao veliki revanš Dilliana Whytea i Alexandera Povetkina zbog korona virusa, pojavila se priča kako bi Dillian Whyte mogao biti sljedeći protivnik <strong>Tysonu Furyju </strong>u borbi za WBC naslov.</p><p>Promotor 'Kralja Cigana', Frank Warren odbacio je tu ideju i predložio da Dilliana spoji s Filipom Hrgovićem. </p><p>- Ispravite me ako griješim, ali nije li Dillian bio apsolutno pregažen u svom posljednjem meču? U to je vrijeme bio obvezni Tysonov izazivač, ali je stalno nešto lupao oko toga, govorili su da će tužiti sve oko sebe, a onda su ga glupo smjestili u ring s Povetkinom koji ga je potom uništio. To je bilo to, on je propustio svoju priliku i mi ga ne trebamo. Što se tiče Tysona, radimo na Kabayelu. Ako to ne prođe, onda ćemo se okrenuti drugim izazovima, ali to definitivno neće biti Dillian Whyte. Mi s tom borbom ne možemo ništa dobiti - rekao je Warren u razgovoru za talkSPORT.</p><p>Kao potencijalnog protivnika za Whytea, Warren je nedavno pokušao progurati britanskog boksača <strong>Daniela Duboisa</strong> (23), ali Hearn je imao nešto drugačije planove te je mladog teškaša htio vidjeti u okršaju s Hrgovićem kojeg promovira u suradnji s braćom Sauerland.</p><p>Eddie Hearn i Frank Warren već neko vrijeme vode šahovsku bitku preko medija, pa je tako Warren jedva dočekao novu priliku za verbalni okršaj i predložio Eddieju da upravo Filip bude taj koji će odmjeriti snagu s Whyteom.</p><p>- Oni imaju jednog borca, ne mogu mu se sad sjetiti imena, ali znam da imaju europskog boksača koji će biti 'iduća velika stvar'.</p><p>- Njega su pokušavali usmjeriti prema Duboisu, ali neka ga stave s Whyteom. Imaju ih u istom kampu i mogu organizirati tu borbu. Rekli su da je on iduća velika stvar pa hajdemo vidjeti je li to istina. Stavite ga u ring s Whyteom - poručio je Warren asocirajući na Hrgovića.</p><p>Whyte je trenutno šesti na ljestvici najboljih teškaša, pa bi taj meč za 'El Animala', unatoč neporaženom omjeru, svakako bio daleko najveći izazov do sada. I najzanimljiviji. Vrijeti posjetiti kako Whyte vodi karijeru hrvatskog boksača Alena Babića koji, blago rečeno, ne podnosi Hrgu. Nekada su zajedno trenirali pod palicom Leonarda Pijetraja, ali sada su postali neprijatelji. Babić se već neko vrijeme javno prepucava s Hrgom te se želi boriti s njim. A čini se da je ipak izglednija Hrgovićeva borba protiv njegovog mentora.</p><p>- Volio bih se boriti u Hrvatskoj. Možda ću se nakon što postanem prvak svijeta boriti s Hrgovićem u Hrvatskoj. Ne, ne, dat ću mu borbu za naslov i nokautirati ga - rekao je Whyte prije tri mjeseca za Novu TV.</p><p>Filip Hrgović ovog se vikenda samouvjereno vraća u ring, a borit će se protiv američkog boksača Rydella Bookera.</p><p><br/> </p>