Miči se odavde! Lovren zgrabio prosvjednika i vikao na njega...

Velike svjetske priredbe često su mamac i za aktiviste koji uletavanjem na teren žele skrenuti pozornost na sebe i svoje poruke. Iznimka nije bilo ni ovogodišnje finale Svjetskoga nogometnog prvenstva.

Početkom drugog poluvremena tri osobe u odijelima ušle su na travnjak stadiona Lužnjiki iza francuskog gola, pokušavši izvesti nekakav performans, ali u tome su ih brzo spriječili redari... I Dejan Lovren.

Foto: CARL RECINE

Foto: CARL RECINE

Foto: CARL RECINE

Foto: MICHAEL DALDER

Foto: CARL RECINE

Foto: David Klein/Press Association/PIXSELL

Foto: CHRISTIAN HARTMANN

Hrvatska je u tim trenucima gubila i stoperu Liverpoola definitivno nije bilo ni do kakvih egzibicija. Zgrabio je jednog od aktivista, pomogao redaru da ga uhvati i vikao na njega... Za razliku od Kyliana Mbappéa, koji je pozdravio aktivisticu!

Foto: DARREN STAPLES

Foto: DARREN STAPLES

Odgovornost za izgred preuzela je ruska feministička rock skupina Pussy Riot. U priopćenju na Twitteru navela je kako je htjela obilježiti 11. obljetnicu smrti ruskog pjesnika Dmitrija Prigova.

NEWS FLASH! Just a few minutes ago four Pussy Riot members performed in the FIFA World Cup final match — ”Policeman enters the Game”https://t.co/3jUi5rC8hh pic.twitter.com/W8Up9TTKMA